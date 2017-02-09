В итальянской Вероне отметили годовщину встречи Папы Римского и Патриарха Московского

Более 500 католиков и православных отметили 6 февраля в Вероне первую годовщину встречи Папы Римского Франциска с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая состоялась в Гаване 12 февраля 2016 года. Об этом сообщил в среду Синодальный отдел РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Мероприятие, приуроченое к годовщине и организованное итальянским фондом «Христианская Россия» и европейским центром святого Адальберта, было посвященное теме «Значение единства христиан: католики и православные — красота встречи».

Со стороны Русской Православной Церкви во встрече в качестве спикера выступил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, со стороны Римско-Католической Церкви участие в мероприятии принял архиепископ Павел Пецци. Открыл встречу заместитель мэра Вероны.

Гостями встречи стали более 500 человек, среди которых — представители католического и православного духовенства, городских властей Вероны, культурного сообщества.

В рамках своего выступления В. Легойда поделился соображениями о значении и результатах встречи Патриарха Кирилла с Папой Франциском. По его словам, встреча на Кубе стала импульсом, способствовавшим выстраиванию активного международного и межрелигиозного взаимодействия в деле защиты христиан на Ближнем Востоке.

Участники встречи также посетили открывшуюся в начале февраля в Вероне выставку известной российской художницы Елены Черкасовой.

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В подписанной в Гаване 12 февраля 2016 года Совместной декларации Папа Франциск и Патриарх Кирилл договорились, в частности, о консолидации усилий по защите гонимых христиан Ближнего Востока и Африки.