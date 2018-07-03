Монс. Какуччи: Бари — это хорошее место для экуменической встречи

В интервью «Vatican News» архиепископ Бари и Битонто монс. Франческо Какуччи прокомментировал предстоящую экуменическую молитвенную встречу о мире на Ближнем Востоке, которая пройдет по инициативе Папы Франциска.

Как уже сообщалось ранее, в субботу 7 июля Святейший Отец отправится в итальянский город Бари вместе с многими предстоятелями ближневосточных Церквей и христианских общин.

Итальянский прелат сказал, что эта встреча имеет «исключительную историческую важность»:

«Я имею в виду сочетание экуменического видения среди христианских Церквей и особого внимания к Ближнему Востоку, — отметил архиепископ. — Целью встречи станет воззвание к миру и выражение близости к нашим христианским братьям, которые живут в страданиях».

Город Бари на юге Италии является ежедневным свидетелем экуменической атмосферы, отметил прелат: достаточно воскресным утром побывать в районе Старого города, где можно увидеть одежды самых разнообразных цветов, которые носят верующие различных христианских общин. Среди них выделяются эфиопы, эритрейцы, грузины, которые участвуют в Божественной литургии в церквях старого Бари, в католических храмах, которые поместная Церковь предоставила им в пользование. В декабре 2016 года для нужд Вселенского Патриархата Константинопольского была отдана церковь Святейшего Сердца Иисуса в центре города, отметил архиепископ.

Бари называют «Вратами Востока», но особый шаг в направлении к церковному единству был сделан в 60-х годах XX века: после II Ватиканского собора тогдашний архиепископ Бари монс. Никодемо открыл для православных гробницу святого Николая Чудотворца вместе с небольшой часовней и иконостасом. «Это было первое событие такого типа на мировом уровне», — подчеркнул итальянский прелат. Этот путь продолжался в постоянном диалоге с другими христианскими конфессиями, но прежде всего — с верующими Востока, которые постоянно прибывают к святому Николаю, дабы поклониться мощам Чудотворца. (В Бари) очень заметно присутствие всего христианского Востока, и в частности России, кроме того, есть много верующих евангелических и англиканской Церквей».

Говоря о предстоящем экуменическом молебне, архиепископ отметил, что на нём будут широко представлены различные христианские общины Апулии; их делегаты проводят систематические межконфессиональные встречи на региональном уровне и теперь единым сердцем ожидают этой встречи, подчеркнул прелат.