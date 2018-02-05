Angelus 4 февраля. Папа объявил о проведении Дня молитв и поста о мире

В своём размышлении перед чтением молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 4 февраля Папа Франциск подчеркнул, что «исцеление веры имеет целью исцеление сердца». Святейший Отец сослался на отрывок из Евангелия от Марка, в котором подчёркивается «связь между чудотворной деятельностью Иисуса и пробуждением веры»:

«День Иисуса в Капернауме начинается с исцеления тёщи Петра и кончается сценой у дома, в котором Он остановился: люди со всего города собрались там, приведя к Нему больных. Эта толпа, отмеченная физическими страданиями и духовной нищетой, представляет собой, так сказать, «живое пространство», в котором совершается миссия Иисуса, состоящая из целительных и утешительных слов и жестов. Иисус пришел не для того, чтобы изложить теорию спасения в некой научной лаборатории, для узкого круга специалистов; Он проповедует не из лаборатории, будучи оторванным от народа: Он находится среди толпы, среди людей!»

Большая часть публичной жизни Иисуса прошла на дороге, среди людей, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы исцелять физические и духовные раны, — сказал далее Папа. — Ученикам, которые Его ищут, чтобы вернуться вместе с Ним в город, Иисус отвечает: «Пойдём в ближние селения и города, чтобы Мне и там проповедовать; ибо Я для того пришёл» (Мк 1,38). Это был путь Сына Божия, и таким будет путь Его учеников. Таким должен быть путь каждого христианина. Дорога, место радостного провозглашения Евангелия, помещает миссию Церкви под знак движения, паломничества, а не застоя и статичности, — подчеркнул Святейший Отец.

После чтения богородичной молитвы, упомянув о непрекращающихся конфликтах в различных частях мира, Папа призвал всех верующих принять участие в особом Дне молитвы и поста, который пройдет 23 февраля 2018 года, в пятницу первой недели Великого Поста:

«В этот день мы будем особо молиться о народах Демократической Республики Конго и Южного Судана. Как и в других подобных случаях, приглашаю также братьев и сестер — не только католиков и христиан -присоединиться к этому начинанию теми способами, которые они считают наиболее подходящими, — но всех вместе. Наш Небесный Отец всегда слушает Своих детей, которые обращаются к Нему в боли и печали, исцеляет сокрушенных сердцем и врачует их скорби. Обращаюсь ко всем с призывом, дабы и мы услышали этот крик и каждый из нас в своей совести, перед Богом, задал себе вопрос: «Что я могу сделать для мира?». Безусловно, мы можем молиться; но не только: каждый может конкретно сказать «нет» насилию, насколько это зависит от него. Потому что победы, полученные в результате насилия, — это фальшивые победы, в то время как работа на благо мира созидает добро для всех!»

Далее Святейший Отец выразил сочувствие населению Мадагаскара: «Хочу заверить в моей близости народ Мадагаскара, который недавно пострадал от мощного циклона, унесшего жизни людей, вызвавшего поток беженцев и огромные разрушения. Господь да утешит их и да поддержит».

Напомнив, что 4 февраля в Италии отмечается День защиты жизни, Святейший Отец выразил одобрение и благодарность «различным церковным организациям, которые многими способами продвигают и поддерживают жизнь, особенно членов итальянского Движения защиты жизни, немногочисленных представителей которого я приветствую», — сказал Папа, подчеркнув, что эта малочисленность его беспокоит:

«Немногие борются за жизнь в мире, в котором с каждым днём производится всё больше оружия, с каждым днём принимается всё больше законов против жизни, с каждым днём всё больше утверждается культура отбора, отбрасывания того, что не приносит немедленной практической пользы, того, что досаждает», — сказал Папа Франциск и призвал молиться о том, чтобы народ Италии был более сознательным в вопросах защиты жизни в этот момент разрушения и отбора человечества.

Источник: Радио Ватикана