Епархиальный Центр Семьи приглашает…
Епархиальный Центр Семьи приглашает
принять участие в духовных упражнениях для супружеских пар
«СУПРУЖЕСКИЕ ВСТРЕЧИ»,
которые состоятся
10-12 марта 2017 г. в Новосибирске,
а также
17-19 марта 2017 г. в Омске.
Заезды по пятницам (10 или 17 марта) в 18.00 час.
Заявки на участие принимаются до 20 февраля 2017 г.
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Особенности мероприятия требуют присутствия обоих супругов с самого начала (пятница вечер) и до конца (воскресенье после обеда).
Очень важно, чтобы пары смогли отойти от повседневности и посвятить время друг другу, поэтому к участию приглашаются только те пары, которые могут приехать без детей.
Приглашаем каждую супружескую пару, которая стремится к развитию совместной жизни и полноте семейного счастья, желает освежить взаимные чувства, преодолеть накопившиеся проблемы и научиться жить в диалоге друг с другом и окружающими людьми.
Отзывы людей, прошедших эти упражнения, свидетельствуют о том, что даже пары, находящиеся в кризисе, могут заново обрести друг друга, а супруги, только начинающие свой путь, могут заложить крепкий фундамент своих отношений и научиться основным принципам диалога на начальном этапе.
Участниками уик-энда могут быть все желающие супружеские пары, независимо от вероисповедания, возраста и стажа супружеской жизни.
Заявки на участие принимают:
Виталий и Юлия Погонины
nsk@suvstrechi.ru
+79131107510
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