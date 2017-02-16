Епархиальный Центр Семьи приглашает…

Епархиальный Центр Семьи приглашает

принять участие в духовных упражнениях для супружеских пар

«СУПРУЖЕСКИЕ ВСТРЕЧИ»,

которые состоятся

10-12 марта 2017 г. в Новосибирске,

а также

17-19 марта 2017 г. в Омске.

Заезды по пятницам (10 или 17 марта) в 18.00 час.

Заявки на участие принимаются до 20 февраля 2017 г.

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Особенности мероприятия требуют присутствия обоих супругов с самого начала (пятница вечер) и до конца (воскресенье после обеда).

Очень важно, чтобы пары смогли отойти от повседневности и посвятить время друг другу, поэтому к участию приглашаются только те пары, которые могут приехать без детей.

Приглашаем каждую супружескую пару, которая стремится к развитию совместной жизни и полноте семейного счастья, желает освежить взаимные чувства, преодолеть накопившиеся проблемы и научиться жить в диалоге друг с другом и окружающими людьми.

Отзывы людей, прошедших эти упражнения, свидетельствуют о том, что даже пары, находящиеся в кризисе, могут заново обрести друг друга, а супруги, только начинающие свой путь, могут заложить крепкий фундамент своих отношений и научиться основным принципам диалога на начальном этапе.

Участниками уик-энда могут быть все желающие супружеские пары, независимо от вероисповедания, возраста и стажа супружеской жизни.

Заявки на участие принимают:

Виталий и Юлия Погонины

nsk@suvstrechi.ru

+79131107510