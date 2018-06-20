7 ключевых слов Instrumentum Laboris Синода на тему молодёжи

В Ватикане был обнародован Instrumentum laboris XV Генеральной ассамблеи Синода Епископов, которая будет проходить с 3 по 28 октября 2018 года на тему «Молодежь, вера и распознание призваний». Подробности — в материале Vatican News.

Рабочий документ призван помочь Синоду Епископов найти верные пути к прочтению реалий, которыми живёт современная молодёжь. Instrumentum laboris был создан на основе различных источников, в том числе онлайн-опросника, собравшего мнения более ста тысяч молодых людей, которые поделились своими ожиданиями от Церкви.

Молодёжь хочет видеть в Церкви подлинную свидетельницу, а не только проповедницу, Церковь гостеприимную, искреннюю, привлекательную, общительную, доступную, радостную и интерактивную. Молодые люди также просят Церковь «укрепить политику нулевой терпимости к сексуальному насилию в её учреждениях»; Католическая Церковь должна уметь отстаивать свои «доктринальные и этические позиции перед лицом современного общества».

Рабочий документ выделяет семь ключевых направлений, в которых Церковь призвана идти навстречу новым поколениям. Во-первых, это внимательное слушание, в котором особо нуждаются молодые люди: они хотят, чтобы их мнение принималось во внимание, они желают принимать активное участие в жизни Церкви.

Молодёжь также нуждается в сопровождении: духовном, психологическом, семейном, профессиональном; в этом отношении центральная роль принадлежит семье, школам и христианским общинам.

Instrumentum laboris подчёркивает важность систематического духовного, экологического и культурного обращения, причём образовательные структуры и воспитатели должны быть подлинными «свидетелями человеческой зрелости», готовыми помочь молодым людям стать главными героями их жизни.

Распознание — это «стиль Церкви, выходящей из своих стен», дабы ответить на потребности юношей и девушек, которые ищут смысла и места в этой жизни. Церковь должна помочь новым поколениям признать и принять Божью волю в конкретных, личных ситуациях, уметь принимать рискованные решения в выборе жизненного пути.

Рабочий документ Синода Епископов констатирует проблемы современной молодёжи: религиозную дискриминацию, расизм, безработицу, бедность, наркоманию, алкоголизм, издевательства, злоупотребления, одиночество, опасности цифровой эпохи; молодые мигранты нередко становятся жертвами современной работорговли. Церковь призвана решительно встать на защиту их человеческого достоинства и «продвигать реальные возможности встречи».

Следующим ключевым словом является призвание: в документе подчёркивается, что нередко молодые люди видят в пастырстве исключительно «вербовку» в ряды священников и монашествующих. Отсюда возникает необходимость переосмыслить пастырское молодёжное служение призваниям, чтобы оно было «широким» и «значимым для всех молодых людей».

Instrumentum laboris завершается размышлением о святости, поскольку «юность — это время святости», которая доступна всем молодым людям. Новые поколения призваны «смело взять жизнь в свои руки, стремиться к самым прекрасным и глубоким вещам и всегда хранить свободу сердца».

Виктор Владимиров — Град Ватикан

Источник: Vatican News