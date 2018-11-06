5 ноября — 75 годовщина бомбардировки Ватикана

5 ноября исполнилось 75 лет со дня бомбардировки Ватикана: она произошла в 1943 году и, к счастью, не оставила после себя ни одной жертвы, — сообщает Vatican News.

Четыре из пяти сброшенных с самолета бомб взорвались на территории Града Ватикан, спровоцировав значительный ущерб: была практически разрушена Мозаичная мастерская, уничтожено художественное наследие огромной ценности; одна из бомб повредила Дворец Губернаторства, а также были разбиты витражи собора Святого Петра, выходящие на площадь Святой Марфы. Целью атаки было Радио Ватикана, передававшее сведения о военнопленных.

Аугусто Феррара, автор книги «1943-й. Бомбы над Ватиканом», провел тщательное исследование фактов, которые свидетельствуют о том, что бомбежка Ватикана была не организованной атакой, а личной инициативой итальянского фашиста из города Витербо. Узнав о произошедшем, Муссолини осудил эту акцию. В воскресенье, последовавшее за 5 ноября 1943 года, во время встречи с верными на площади Св. Петра Папа Пий XII сообщил о случившемся, а также о следствии, начатом Ватиканом совместно с итальянской полицией. Поскольку Италия была в состоянии войны, Святейший Отец принял решение не распространять далее эту информацию, которая так и не появилась в газетах.