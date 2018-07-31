31 июля. Святой Игнатий Лойола, священник. Память

Святой Игнатий Лойола – виднейший деятель периода в жизни Католической Церкви, известного под именем «Контрреформации», основатель Ордена иезуитов, автор получившей широчайшее распространение системы духовных упражнений…



Происхождение и детство

Родился Игнатий Лойола 24 октября 1491 года в замке Лойола – во владении своих родителей, что в городе Аспейтиа, в провинции Гипускоа Страны Басков. Происходил он из древнего и знатного, но обедневшего рода. Интересно, что Игнатий был 13-м ребёнком в семье из числа 14-ти и седьмым сыном по счёту.

По действующему принципу майората, то есть наследования недвижимости только старшим сыном, в перспективе Игнатий оставался ни с чем. При рождении ему было дано имя Иньиго де Оньяс, фамилия Лойола – по принадлежности к родовому замку, а имя Игнатий (в честь св. Игнатия Антиохийского) он взял себе позднее, пережив религиозное обращение. Его отец – сеньор Бельтран Ибаньес де Оньяс, а мать – сеньора Мария Санчес де Ликона, также принадлежала к знатному роду Страны Басков. Стоит отметить, что детство Иньиго прошло на севере Испании – наименее подвергнувшейся влиянию мавров части Пиренейского полуострова. Здесь христианская вера со времён готов никогда не угасала и плодотворно развивалась.

Иньиго рано лишился родителей. В 1506 или 1507 году умирает его мать. Его отец умер еще раньше. Так как род Лойолы был знатен, Иньиго, будучи еще мальчиком, стал пажом при дворе Фердинанда II Арагонского, мужа Изабеллы I Кастильской, куда он попал через казначея Кастилии Хуана Веласкеса. Впрочем, на этом поприще Иньиго ничем особенным не отличился.



Военная служба. Оборона Памплоны

Время шло. Иньиго уже стал рыцарем при дворе Фердинанда и его образ жизни был обычным для человека его положения. Ему не были чужды никакие рыцарские развлечения. По его же собственным словам, он пользовался большим успехом у женщин, да и воевать ему приходилось достаточно часто.

В 1521 г., в ходе войны между Испанией и Францией из-за пограничной области Наварры, Иньиго де Лойола стал защитником города Памплоны. Эта оборона, которой он руководил, стала поворотным моментом в его биографии.

В городе проживало много наваррцев, которые перешли на сторону французов, поэтому Иньиго решил сдать город, чтобы самому с войсками отступить в крепость. Случилось это 20 мая 1521 года, а на следующий день, 21 мая, противник начал осаду замка, в котором заперлись испанцы. Превосходство французов было подавляющим, но солдаты Испании во главе с Иньиго де Лойолой храбро сдерживали их натиск. В какой-то момент, когда осада длилась уже достаточно долго, Иньиго был тяжело ранен. Пушечное ядро пролетело между его ног, переломав одну из них и чуть меньше повредив другую. В конце концов замок был сдан, но французы поступили по-рыцарски. Отметив храбрость и мужество Иньиго, они отдали его своим лекарям, а после доставили на носилках в замок Лойола.



Обращение

Тяжелейшее ранение, полученное Иньиго, потребовало операции. Он перенес эту операцию в родительском замке. Лечение заняло месяцы, наполненные нестерпимой болью и мучениями: никакой анестезии в то время, естественно, еще не было. Операция оказалась неудачной, кость срослась неправильно, и Иньиго принимает решение сломать ногу вторично. Сложно представить, какие мучения претерпел тогда Иньиго де Лойола: ведь кроме физических страданий было ещё понимание того, что отныне он – негодный к воинской службе инвалид. Вероятно, он смог бы вынести самые тяжкие физические страдания, но сознание того, что отныне он беспомощен, должно было угнетать его сильнее всего. Ведь он рыцарь! Покоритель дамских сердец и отважный воин! Теперь всё это – исключительно в прошлом.

В замке Лойола, среди этих испытаний, он попросил доставить ему рыцарские романы, чтобы как-то отвлечься от боли и развеять порожденную бездеятельностью скуку. Но романов в замке не оказалось, зато нашлись Библия и Жития Святых. Чтение этих книг захватило раненого воина и помогло ему найти выход из казавшейся тупиковой жизненной ситуации. Рыцарское служение, но не королю, а Христу – вот что увидел он в образах канонизированных Церковью святых. Оказывается, чтобы служить Богу, нужны и мужество, и храбрость, и терпение, и прочие рыцарские добродетели…



Паломничество в Монсеррат

Монсеррат – это монастырь в центре Каталонии, недалеко от Барселоны, принадлежащий Ордену святого Бенедикта. Главная его святыня – Чёрная Дева Мария. Эта статуя Богоматери, вырезанная из чёрного дерева примерно в XII столетии, во все века привлекала к себе паломников. Особенность монастыря – труднодоступное положение среди скал на высоте более 720 метров над уровнем моря.

Неизвестно каким образом взобравшись на крутизну на своих искалеченных ногах Игнатий совершил своего рода обряд: как рыцари служат избранной ими даме сердца, так и он принес клятву преданности и служения Деве Марии. Впрочем, в этот момент Игнатий уже был мало похож на рыцаря: он был одет в рубище и выглядел как паломник или странствующий монах.

Когда Игнатий еще был в монастыре, у него начали созревать мысли, которые впоследствии легли в основу его проповедей, знаменитых игнатианских «Духовных упражнений» и устава Общества Иисуса. Это были мысли о том, как достичь духовного совершенства, как служить Богу, Церкви и ближнему.

Но Игнатию мало было уяснить что-то для себя одного. Очень рано он обнаружил в себе дар рассказывать другим людям, как именно нужно служить, наставлять их, показывать им «как надо». Впоследствии он выстроит целую педагогическую систему, а его духовные дети – иезуиты – распространят ее по всему миру.

Игнатий постоянно предавался самобичеванию и самоуничижению, соблюдал строгий пост, ухаживал за больными, очень часто исповедовался… Всё это он делал от всего сердца, со всей страстью и горячностью.

Однако позднее основатель Ордена иезуитов придет к выводу, что чрезмерное умерщвление плоти не только не нужно, но даже вредно: ведь Бог сотворил у человека не только душу, но и тело, а потому и тело нуждается в хорошем обращении и уважении.

В небольшом селении Манреса, находящемся неподалёку от Монсеррата, где Игнатий поселился в конце 1522 года, он пережил некое откровение свыше, в результате чего к нему пришел «великий свет разумения». Теперь он уже не сомневался в том, что Бог призвал его защищать истинную веру, Католическую Церковь, Папу, как видимого викария Бога на земле.



Паломничество в Иерусалим

В начале 1523 года Игнатий отправляется в Святую Землю, которая тогда принадлежала мусульманам. Не имея никакого богословского образования, Лойола, тем не менее, проповедовал паломникам, давая им понять, что непосредственно общается с Богом, Иисусом Христом и Девой Марией. Кто-то слушал его проповеди, но многие другие стали смотреть на него с подозрением. В конце концов, его отказались принять в монастырь в Святой Земле, куда он намеревался поступить, и ему пришлось вернуться в Испанию, где им занялась Святая Инквизиция.



Инквизиция

Лойола и сам понимал, что ему нужно получить богословское образование. Он приступает к изучению латыни в университете городка Алкала де Энарес, не переставая при этом проповедовать и давать духовные советы всем, кто его об этом просил. Вскоре его арестовывают, однако инквизиционный трибунал не усмотрел ереси в его речах и делах и, настоятельно порекомендовав ему учиться, отпустил восвояси. Игнатий покинул Алкалу и переехал в Саламанку, где поступил в местный университет, однако инквизиция вновь им заинтересовалась, и Игнатий принял решение отправиться в Париж.



Париж

В Париж Игнатий пришел пешком на своих больных ногах. А ведь ему, чтобы добраться до французской столицы, нужно было преодолеть Пиренеи, а затем пройти еще сотни километров.

В Сорбонне Лойола вновь приступил к изучению латыни, а, между тем, вокруг него собирается кружок единомышленников: Игнатий умел привлекать людей неординарностью своей личности и яркой харизмой.

37-летний студент проявил огромные прилежание и настойчивость и, в конечном итоге, сумел освоить требуемые науки. Чтобы добыть деньги на пропитание и обучение для себя и своих товарищей, Лойола отправляется во Фландрию и Англию, где удивительным образом (скорее всего, благодаря благотворительности отдельных богатых лиц) достает эти деньги, обеспечившие его и его соратников на несколько лет. В Париже Лойола продолжил работу над своими «Духовными упражнениями».

В 1533 г. он получает звание магистра теологии, а вместе с ним – и право обучать религии и проповедовать.

К 1534 году желание Игнатия Лойолы – создать дружину духовных рыцарей – поддержали шесть его последователей. Это были Петр Фабер, Франциск Ксаверий, Якоб Лайнес, Альфонс Сальмерон, Николас Альфонс Бобадилья и Симон Родригес.

15 августа 1534 года в подземной часовне Монмартра, на месте которой был замучен первый парижский епископ св. Дионисий со сподвижниками, собрались первые сподвижники Лойолы. Они принесли обет бедности и милосердия (chastity), а также обет посетить Святую Землю, когда закончится их обучение. Клятва заканчивалась словами – «Ad maiorem Dei gloriam» – «Для вящей славы Господней». На алтаре часовни Игнатий написал три большие буквы J.H.S. (Jesus Hominum Salvator – Иисус Спаситель людей). Эти буквы стали девизом будущих иезуитов. Но пока им предстояло продолжать образование.



Венеция, Рим, основание Общества Иисуса

В 1537 году Лойола с товарищами собрались в Венеции, дабы оттуда отправиться в Палестину и предаться там миссионерскому служению. Ожидая возможности отплыть, они работали в больницах, помогали страждущим, проповедовали. Но разразившаяся на море война между венецианцами и турками не позволила осуществиться задуманному, и друзья отправились в Рим. Но еще перед этим, 24 июня 1537 г., Игнатий и его товарищи стали священниками.

В Риме Лойола и его соратники начинают проповедовать и имеют большой успех: людям очень нравится слушать их живые, яркие выступления, сильно отличавшиеся от стиля сухих схоластов. Популярность Лойолы возрастает – становится возможна его аудиенция у Папы.

В это время порожденное Мартином Лютером движение Реформации было в самом разгаре, и Католическая Церковь стремительно теряла свои позиции. Встречаясь с Папой Павлом III, Лойола, вероятно, предложил проект создания Ордена, главной задачей которого станет защита Католической Церкви, а Папа сумел по достоинству оценить эту инициативу и способности ее автора. Так или иначе, Игнатий Лойола получает «добро» на создание Общества Иисуса. Стоит отметить, что Лойола, снискавший большую популярность в народе и очаровавший Папу, имел также многих противников и недоброжелателей среди аристократии и римского духовенства, включая видных кардиналов. Но это не помешало возникновению нового Ордена.

Его Устав Лойола написал лично, и в 1540 году Папа этот Устав утвердил. «Товарищество или Общество Иисуса состоит из тех, которые во имя Бога желают быть вооруженными под знаменем креста и служить одному Господу и Первосвященнику Римскому, Его викарию на земле. Принятые в Общество должны дать обет целомудрия, бедности, послушания генералу Ордена и повиновения правящему Церковью Папе. Генерал Ордена неограничен в своей власти, но он обязан составить конституцию или устав Общества с согласия большинства сочленов, в управлении же делами Общества ему предоставляется полная свобода», — так гласила булла, которой Павел III официально учреждал «дружину Христовых воинов».

В 1541 году Игнатий Лойола был избран первым генералом Общества Иисуса. После избрания он несколько дней прислуживал на кухне, дабы дать своим собратьям пример смирения.

Вместе с тем, безропотное подчинение старшему в Ордене стало его характерной чертой. Лойола настаивал, что Церкви необходимо отдать всё, в том числе и свой разум. Идеальный иезуит, по выражению Лойолы, должен смотреть на старшего как на самого Христа.

Новый Орден пользовался необыкновенной популярностью: в него вступали представители самых знатных семейств. Почти сразу же члены Общества Иисуса зарекомендовали себя как блестящие защитники католичества, перед которыми не могли устоять протестантские пасторы и проповедники, а также как бесстрашные миссионеры, готовые отправиться на край света, чтобы нести язычникам Благую Весть о Христе.

В 1548 году были изданы «Духовные упражнения» Игнатия Лойолы – его духовное завещание грядущим поколениям, морально-религиозная доктрина иезуитов. Их автор сразу оговаривается, что эта книга предназначена «для руководителя, а не упражняющегося», то есть эти упражнения должны делаться под строгим попечительством наставника, дабы упражняющийся не впал в заблуждения или не нанес себе духовного вреда. «Под именем Духовных Упражнений разумеется всякий способ испытания совести, размышления, созерцания, молитвы словесной и мысленной и других духовных действий». Духовные Упражнения состоят из четырех частей, которые формально названы «неделями», однако же могут продолжаться больше или меньше недели. Первая «неделя» – делающий упражнения предается молитвенному созерцанию и рассуждению о грехах. На вторую – он представляет и переживает «жизнь Господа нашего Иисуса Христа до дня Вербного воскресенья включительно». На «третьей неделе» мысленно созерцает «страдания Христа, Спасителя нашего». На четвертой видит «Воскресение и Вознесение с прибавлением трех образов совершения молитвы».

Прежде монашеские ордена, как правило, получали названия по имени своих основателей. Лойола первым прервал эту традицию. Официальное название его братства – «Общество Иисуса», а слово «иезуит» (как и «Орден иезуитов») вошло в обиход уже после смерти Лойолы и является неофициальным.

В 1550 году Игнатий решил сложить с себя полномочия генерала Ордена, однако все его члены этому воспротивились. После долгих уговоров Игнатий остался на своем посту вплоть до смерти, последовавшей в Риме 31 июля 1556 г.



После смерти

В 1622 году Игнатий Лойола был причислен к лику святых Папой Григорием XV.

Орден иезуитов приобрел огромную популярность, посвящая себя науке, духовному образованию, миссионерской деятельности. Иезуитские школы считались образцовыми, в них впервые были опробованы многие методы современной педагогики.

Сегодня число иезуитов составляет 16 378 человек (данные 2016 года), из них 11 785 – священники. Иезуиты ведут работу в 112 странах мира и служат в 1540 приходах, в том числе и в России, и в нашей Преображенской епархии. К Ордену иезуитов, в частности, принадлежат нынешний Папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) и ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт.



В. Дегтярев по материалам

Михаила Мызгина