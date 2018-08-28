28 августа греко-католики и православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы

28 августа (15 августа – по старому стилю) католики византийского обряда и братья-православные отмечают Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

У части христиан праздник Успения был связан с Богоявлением, у несториан ― праздник «Пресвятой Марии» тотчас по Рождестве Христовом; в коптском календаре VII века 16 января (вскоре по отдании Богоявления) ― «рождение Госпожи Марии», в календаре IX века 16 января — «смерть и воскресение Богородицы».

Церковнославянское же слово «успение» родственно слову «уснуть». Оно означает праведную, мирную кончину. Христиане верят: окончание земной жизни праведника — не конец, а рождение к вечной жизни с Богом; поэтому Церковь редко назначает праздником день рождения святого, но всегда — день его смерти.

В честь великого двунадесятого праздника Успения Пресвятой Богородицы в храмах византийской традиции совершаются всенощное бдение, часы и Божественная Литургия. На всех этих богослужениях поются песнопения, прославляющие Матерь Божию и Ее блаженное Успение.

Всенощное бдение служится накануне вечером и состоит из вечерни, утрени и 1-го часа. В честь праздника на вечерне читаются паримии — особые отрывки их Ветхого Завета, содержащие пророчества о Пресвятой Богородице.

После великой вечерни и перед утреней совершается лития — особое моление в притворе храма, на котором освящаются елей (масло), вино и хлеб.

На утрене совершается полиелей — торжественное пение стихов из 134-го и 135-го псалмов при зажженных светильниках с величанием Богородице.

В некоторых храмах во время полиелея из алтаря выносят украшенную цветами плащаницу — особое полотно с вышитым на ней изображением Пресвятой Богородицы на смертном ложе. Читается отрывок из Евангелия, повествующий о Пресвятой Богородице. Читаются два совмещенных канона Успения Пресвятой Богородицы. Во время чтения канона верующие подходят приложиться к плащанице Пресвятой Богородицы.

В день праздника совершаются часы и Божественная Литургия Иоанна Златоуста. Вместо «Достойно есть» поется задостойник праздника успения «Ангели, успение Пречистыя видевше, удивишася, како Девая восходит от земли на Небо. Побеждаются естества уставы в Тебе, Дево Чистая: девствует бо рождество и живот предобручпет смерть; по рождестве Дева и по смерти жива, спасаеши присно, Богородице, наследие Твое».



Редакция «СКГ» поздравляет с праздником всех христиан, отмечающих это торжество по Юлианскому календарю!