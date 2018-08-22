22 августа. Пресвятая Дева Мария Царица. Память

День поминовения Пресвятой Девы Марии Царицы – это в прошлом октава торжества Успения Пресвятой Богородицы, исчезнувшая из церковного календаря в ходе литургической реформы конца 60-х годов, когда большинство из существовавших на тот момент октав (попразднеств) были упразднены, оставаясь лишь для двух главных праздников церковного года – Пасхи и Рождества.

Прославление Пресвятой Богородицы, нашедшее свое отражение в таких Ее титулах как «Владычица» и «Царица Небесная», является одним из аспектов Ее восхищения на небеса с телом и душой, что и составляет содержание торжества Успения. Таким образом сегодняшнее поминовение продолжает тему Успения, помещая в центр внимания важнейшую грань культа Богородицы в традиции Церкви.

Из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»:

Присмотримся внимательней к нашей вознесенной на небеса Владычице. «Подобно тому, как путник смотрит из-под руки, чтобы лучше разглядеть ландшафт, и мечтает встретить человека, который мог бы что-нибудь рассказать ему о местных достопримечательностях, мы тоже всматриваемся в Бога, прикрывая глаза рукой, и пытаемся различить человеческую фигуру вблизи Его престола, чтобы поприветствовать Ее. Корабль закончил свое плавание, предел человеческого совершенства достигнут. Вглядываясь в Нее, этот Шедевр, выражающий Божие отношение к человеку, мы научаемся всё яснее и полнее видеть Господа», — отмечает один современный духовный автор.

Все дары и почести, которых была удостоена Мария, имеют самое прямое отношение к Ее Богоматеринству. Мария Прославленная – это символ и предвосхищение прославленной Церкви, наконец-то завершившей свой исход на Родину. «Так же, как Матерь Иисуса, уже прославленная на небесах телом и душой, является образом и началом Церкви, имеющей завершиться в будущем веке, так и на земле Она сияет как знамение твердой надежды и утешения странствующему Народу Божию, пока не придет День Господень», — сказано в Догматической Конституции о Церкви II Ватиканского Собора Lumen gentium. Мария – это подтверждение и иллюстрация того обстоятельства, что мы – Ее дети, тоже однажды окажемся в прославленном теле рядом с прославленным Христом. В нашем стремлении на небеса нас окрыляет сознание того, что уже взошедшая туда Мария взирает на нас, относится к нам с глубокой нежностью, заботится о нас. Причем, чем нам тяжелее, тем с большей нежностью Она глядит на нас. Ибо Ей поручено быть собственно Матерью, Посредницей благодати, в том числе и в том, что касается ее окончательного явления.

Она – великая наша Заступница пред престолом Всевышнего. Земная жизнь часто кажется нам долиной слез, столько в ней вынужденных жертв, наказаний (а первое из них – то, что мы не на небе), испытаний. Вместе с тем, Господь посылает нам и многочисленные радости. Мы надеемся, что впереди нас ждет Слава, а потому с оптимизмом смотрим в будущее. Одна из наиболее весомых причин радоваться – это возможность молитвенного общения с Пресвятой Богородицей. Она – жизнь, отрада и упование наше. Благодаря Ней, мы узнаем, что такое нежная любовь Матери. К нам устреми Твоего милосердия взоры, — взываем мы к Ней. Взор Пресвятой Богородицы, как и взор Ее Сына, исполнен милосердия и сочувствия. Она никогда не откажет в помощи тому, кто в ней нуждается и о ней просит: испокон века никто не слыхал о том, чтобы кто-либо из прибегающих к Тебе, просящих о Твоей помощи, ищущих Твоего заступничества, был Тобою оставлен (Молитва св. Бернарда). Так будем же как можно чаще прибегать к заступничеству Девы Марии, Царицы неба и земли. Так будем же как можно чаще взывать к Прибежищу грешников, умоляя Ее явить нам Иисуса, в Котором мы так нуждаемся.



«Как послушное орудие в руках Бога Небесного – именно так хотел бы я принадлежать Деве Марии, всецело предаться Ей на служение, — писал один из церковных авторов. – Так помоги же мне в этом, о Иисус, Бог и Сын Человеческий, Господь всемогущий и Сын Рабы Своей (…). Удостой меня – раба Твоего – чести быть рабом и Твоей Матери. Да станет Она моей Владычицей на земле, как Ты являешься моим Владыкой в вечности».