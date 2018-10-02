2 октября. Святые Ангелы-Хранители. Память

Ангелы часто упоминаются на страницах Ветхого Завета. Там они представлены Божьими вестниками, посланниками. Ангелы – это весьма совершенные существа, они проникают туда, куда не могут проникнуть люди, они созерцают Бога лицом к лицу и блаженствуют в лучах Его славы.

Ангелы появлялись, часто в человеческом облике, в ключевые моменты истории, чтобы от имени Бога возвестить Его намерения, указать людям путь и открыть им волю Божию. В качестве вестников Всевышнего ангелы никогда не знают покоя. Они провозглашают, просвещают, побуждают, ходатайствуют, предостерегают, обличают. Слово ангел означает посланец. Таким образом само название этих небесных существ выражает их функцию – быть Божьими посланниками в мире людей. Богоизбранный народ всегда окружал ангелов благоговейным почитанием. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? (Евр 1,14).

Патриарх Иаков продемонстрировал свою веру в ангелов, благословляя своих внуков, сыновей Иосифа: Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих (Быт 48,16). В первом чтении Мессы Ангелам-Хранителям (Исх 23,20-23) мы слышали слово Божие, обращенное к Моисею, а также к каждому из нас: Вот, Я посылаю пред тобою Ангела [Моего] хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое Я приготовил [тебе].

Пророк Елисей скажет своему слуге, пришедшему в ужас при виде окруживших их врагов: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот, вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея (4 Цар 6,16-17).

Какую же уверенность способны придать нам наши Ангелы-Хранители! Они утешают, просвещают, поддерживают нас, сражаются на нашей стороне. Когда произошло упорное сражение, то противникам явились с неба пять величественных мужей на конях с золотыми уздами, и двое из них предводительствовали Иудеями: они взяли Маккавея в средину к себе и, покрывая своим вооружением, сохраняли его невредимым, на противников же бросали стрелы и молнии, так что они, смешавшись от ослепления и исполненные страха, сами себя поражали (2 Макк 10,29-30). Святые ангелы по-разному входят в нашу повседневную жизнь. Как же велика благость Провидения, хранящего Божиих чад служением святых ангелов! Так будем же обращаться к ним за поддержкой в наших ежедневных аскетических усилиях, попросим их воспламенить сердца наши Божественной любовью!

В жизни и служении Иисуса Христа постоянно присутствовали ангелы. Архангел Гавриил возвестил Марии, что Ей суждено стать Матерью Спасителя. Ангел внес успокоение в душу Иосифа. Ангелы возвестили Вифлеемским пастухам о Рождестве. Посланники небес появляются и в сцене бегства в Египет, и во время искушения Господа в пустыне, и в момент Гефсиманской агонии, Воскресения и Вознесения. Они же хранят Церковь и всех ее членов, как об этом свидетельствует Книга Деяний (Деян 5,19-20) и древнейшее Предание: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому (Ин 1,51).

Ангелы носят нас на руках как бесценный дар, вверенный им Богом. Как старшие дети в семье опекают маленьких, так и ангелы помогают нам благополучно добраться до отчего дома. Когда это, наконец, произойдет, их миссия будет считаться выполненной. Наше общение с Ангелами-Хранителями должно иметь дружеский характер. При всём том следует признавать их превосходство в порядке природы и благодати. Это правда, что их присутствие менее ощутимо, чем присутствие земных друзей. Зато помощь, которую мы можем от них получить, намного больше. Даваемые ими советы и подсказки восходят к Самому Богу и имеют большую ценность, нежели человеческие советы. Кроме того, они могут «услышать» и понять нас куда лучше, чем самые верные наши друзья – и потому, что они никогда нас не покидают, и потому, что имеют возможность «изнутри» проникнуть в наши намерения, подспудные желания и устремления. Ангел воздействует на наше сознание непосредственно, «без слов», – пробуждая фантазию, навевая воспоминания, формируя ассоциации, благодаря которым мы находим правильное решение. А сколько раз Ангелы-Хранители помогали нам продолжить наш жизненный путь, как когда-то пророку Илии, преследуемому царицей Иезавелью, предельно измученному и просившему смерти под сенью придорожного куста! И тогда Ангел приблизился к нему и произнес: встань, ешь [и пей], ибо дальняя дорога пред тобою (3 Цар 19,7). Точно так же поступит и наш Ангел!

Тот, кто научится общению с этим верным, великодушным, заслуживающим доверия другом, никогда не почувствует себя одиноким. Ангел поддержит нас и в общении с Богом, присоединяя к нашим молитвам свои и доставляя их к небесному престолу. Однако с Ангелом необходимо вести мысленный диалог, обращаться к нему, поскольку он, в отличие от Бога, не может «видеть» происходящего в нашем сознании. Но как только эта информация станет ему доступна, он сможет сообщить о происходящем с нами куда больше, чем мы сами. У нас нет никакого права утверждать, что Ангелы повинуются нам. Но мы совершенно уверены в том, что Святые Ангелы всегда слышат нас. И этого вполне достаточно.

Из книги Ф. Карвахала «Христос проходит рядом»