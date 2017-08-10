10 августа. Святой Лаврентий, диакон и мученик. Праздник

Имя «Лаврентий» (Laurentius) – латинское, и означает «увенчаный лавром». Согласно дошедшим до нас из древности биографическим сведениям (хотя специально посвященные ему «Деяния» были потеряны уже ко времени св. Августина), будущий мученик, носивший это имя, родился в 225 г. в испанском городе Оска (ныне – Уэска). Он с юных лет исповедовал Христа, а затем, уйдя в Рим, стал там учеником архидиакона Римской общины (старшего в коллегии из семи диаконов) Сикста. В 257 г. Сикст был избран на престол Святого Петра, и тогда же он рукоположил Лаврентия в диаконы. Вскоре Лаврентий сам стал архидиаконом Римской Церкви, ему были поручены надзор за имуществом Церкви и забота о нуждающихся.

Но уже в 258 г. император Валериан начал крупномасштабное гонение на христиан в Риме, одним из первых жертв которого пал Папа Сикст II: 6 августа он был обезглавлен вместе с четырьмя диаконами. Легенда, переданная Амвросием Медиоланским, гласит, что Лаврентий, встретив ведомого на казнь Папу Сикста, спросил его: «Куда ты, отче, грядешь? Зачем оставляешь своего архидиакона, вместе с которым всегда приносил Бескровную Жертву? Возьми своего сына с собой, чтобы и я был общник тебе в пролитии крови за Христа!». На что Папа Сикст отвечал ему: «Не оставляю тебя, сын мой. Я – старец, и иду на лёгкую смерть, а тебе предстоят более тяжкие страдания. Знай, что через три дня после нашей смерти и ты пойдешь за мной. А теперь пойди, продай церковные сокровища и раздай гонимым и нуждающимся христианам».

Почти сразу же после казни Сикста был взят под стражу и брошен в темницу и Лаврентий. Там, по преданию, он совершал чудеса, исцелял больных и многих узников обратил в христианство.

Римский префект, вызвав Лаврентия на допрос, потребовал у него отдать государству сокровища Церкви. Тот для виду согласился, но попросил три дня на исполнение, а тем временем раздал всё церковное имущество беднякам. На третий день он явился к префекту вместе с толпой нищих, калек, слепых и больных, и заявил: «Вот подлинные сокровища Церкви» (в другом варианте – «Воистину богата Церковь, богаче вашего императора»). Взбешенный префект приказал подвергнуть архидиакона жестоким пыткам, а когда тот отказался поклониться языческим божествам, приговорил его к казни через сожжение. Лаврентий был заживо изжарен на железной решётке: под неё подложили горячие угли, а слуги рогатинами прижимали к ней его тело. По преданию, во время казни Лаврентий сказал своим мучителям: «Вот, вы испекли одну сторону, поверните на другую и ешьте моё тело!»

Культ святого мученика Лаврентия распространился в Церкви очень быстро. Уже император Константин Великий воздвиг над его могилой на поле Верано у Тибуртинской дороги базилику. Лаврентий считался небесным покровителем Вечного Города. Память святого почитается в Западной и Восточной Церкви в один и тот же день – 10 августа.

В католическом искусстве Лаврентия часто изображают с решёткой – орудием его казни – и облачённым в далматику (литургическое одеяние диакона в Латинской Церкви). В живописи популярны сюжеты с раздачей денег беднякам и исцелением слепых. Православное церковное искусство традиционно изображает его в диаконском облачении Восточной Церкви и с ларцом в руке, который символизирует те самые розданные беднякам сокровища Римской общины.

Имя Лаврентия (Лоренцо, Лоуренс и т.д.) всегда было достаточно популярным в христианском мире, этим же именем названы многие сакральные и географические объекты. О почитании св. Лаврентия на Древней Руси свидетельствует, в частности, фреска с его изображением в Киевском Софийском соборе.

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