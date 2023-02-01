В Лондоне после пожара оказалось разрушено здание англиканской церкви Святого Марка

Сильный пожар 27 января уничтожил англиканскую церковь святого Марка в Сент-Джонс на северо-западе Лондона, внесенную в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает «Благовест-инфо».

Сообщение о происшествии спасатели получили накануне поздно вечером. Им удалось справиться с пламенем только к утру. При тушении пришлось задействовать 64-метровую лестницу – самую высокую в Европе.

Национальный фонд церквей причисляет церковь святого Марка к викторианским церквям II степени, называя ее «архитектурным и историческим сокровищем»: в ней находятся мозаики семьи Сальвиати, а также декоративный мраморный пол в алтаре. Церковь возводили в 1846–1847 годах, шпиль завершен в 1864-м. Она построена в готическом стиле по проекту архитектора Томаса Канди-младшего и была занесена в Список наследия Комиссией по историческим зданиям и памятникам Англии.

Ранее власти Франции сообщили, что собор Нотр-Дам-де-Пари, пострадавший в ходе пожара в апреле 2019-го, будет снова открыт для посетителей в 2024 году.