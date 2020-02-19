ЮНЕСКО восстановит католический собор в Мосуле

В ближайшее время ЮНЕСКО приступит к работам по реставрации сиро-католического собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (Аль-Тахира) в иракском Мосуле: для местной христианской общины это известие стало знаком надежды. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Храм был серьёзно повреждён в 2017 году, когда самопровозглашённое Исламское Государство (запрещено в РФ) объявило город своей столицей. «Аль-Тахира, – говорится в сообщении на сайте ЮНЕСКО, – это не только церковь, но и символ разнообразия и истории Мосула». Заявленный проект, помимо реставрации археологического памятника, предусматривает создание рабочих мест, возможность получить техническое образование и профессиональную подготовку, а также повысить квалификацию плотников, каменщиков, кузнецов, резчиков по камню и других ремесленников. Кроме того, в рамках проекта будет поведён семинар для молодых специалистов. Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры установила партнёрские связи с Мосульским университетом, что позволит студентам факультетов археологии, архитектуры и инженерии принять участие в реставрационных работах. Проект будет финансироваться Объединёнными Арабскими Эмиратами.

По словам организаторов, собор Аль-Тахира – один из многих исторических объектов, входящих в международный проект ЮНЕСКО «Возрождение духа Мосула» (Revive the Spirit of Mosul): восстановительные работы направлены на содействие примирению и социальной сплочённости. «Восстановление этой церкви имеет важное значение не только из-за её ценности как объекта культурного наследия, но и как свидетельства многообразия города, который всегда находился на перекрестке культур и выступал в качестве мирного убежища для различных религиозных общин на протяжении веков».

Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии был построен в 1859 году в самом центре Старого города, на западном берегу реки Тигр, его официальное открытие состоялось в 1862 году. «Процесс реконструкции является довольно сложным, – говорится в сообщении ЮНЕСКО, – так как была разрушена большая часть аркад, а также внешние стены. Наряду со сносом оставшихся частей бетонной кровли, на ранних этапах работы потребуется расчистка обломков и удаление наземных мин с территории площадью 650 квадратных метров. Проект реконструкции будет осуществляться местными подрядчиками под наблюдением квалифицированных специалистов».