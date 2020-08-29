Всемирный день миссий в этом году будет отмечаться 18 октября

Всемирный день миссий в этом году будет отмечаться 18 октября

Август 29, 2020

Ватиканская Конгрегации евангелизации народов обнародовала специальное заявление по поводу даты празднования Всемирного дня миссий в этом году. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

«В ответ на поступившие вопросы о праздновании Всемирного дня миссий в 2020 году, – говорится в коммюнике, – подтверждает, что в этом году он будет отмечаться на мировом уровне в воскресенье 18 октября, без каких-либо изменений в календаре». Иными словами, никаких отмен или переносов этого важного церковного мероприятия не будет. В заявлении уточняется, что во многих епархиях уже в течение некоторого времени ведётся подготовка к данному событию, которого с воодушевлением ждёт Народ Божий.

Вера по своей природе является миссионерской, и «празднование Всемирного дня миссий служит сохранению во всех верующих этого важнейшего измерения христианской веры». Ватиканская конгрегация напоминает о причастности и совместной ответственности епископов и подчеркивают, что собранные в этот день пожертвования будут направлены Папским миссионерским обществам, «которые трудятся на вселенском уровне для равноправной поддержки Церквей, расположенных на миссионерских территориях».

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