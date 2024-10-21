Папа призвал защитить права амазонского народа яномами

Перед чтением молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 20 октября Святейший Отец призвал политические и гражданские власти стран Амазонии защищать основные права коренного народа яномами, живущего на границе Венесуэлы и Бразилии. Передает русская служба Vatican News.

«Я призываю политические и гражданские власти обеспечить защиту народа [яномами] и его основных прав, а также предотвратить любую форму эксплуатации его достоинства и его территорий».

Папа Франциск обратился с этим призывом в воскресенье, завершая Мессу канонизации на площади Святого Петра.

Он отметил, что свидетельство святого Джузеппе Алламано, который был причислен к лику святых на Мессе, напоминает о нашем долге заботиться об уязвимых народах.

Яномами — это группа коренных жителей численностью около 35 000 человек, которые живут в деревнях в регионе Амазонии между Венесуэлой и Бразилией.

По данным правозащитных групп, на землях яномами часто ведется незаконная добыча золота, что вызывает социальные и экологические проблемы, в том числе отравление ртутью.

Святейший Отец также вновь призвал молиться о мире для всех, кто страдает от военных конфликтов.

«Давайте не переставать молиться о народах, страдающих из-за войны: о многострадальной Палестине, об Израиле, о Ливане, о многострадальной Украине, о Судане, о Мьянме и обо всех остальных. Давайте призывать для всех дар мира», — сказал он.

Приветствуя паломников, Святейший Отец напомнил о праздновании Всемирного дня миссии и его теме: «Пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир» (Мф 22, 9).

Каждый христианин призван принять участие во вселенской миссии провозглашения Евангелия, чтобы все могли прийти к радостной встрече с Господом, подчеркнул Папа и призвал поддержать молитвами и помощью «всех миссионеров, которые несут огромные жертвы, чтобы донести сияющую весть Евангелия до каждого уголка земли».

«Пресвятая Дева Мария да поможет нам быть, – подобно Ей Самой и в подражание святым, – смелыми и радостными свидетелями Евангелия», – воззвал Папа, предваряя чтение молитвы Angelus.