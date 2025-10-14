Всемирный день миссий: Папа призывает быть миссионерами надежды

Папа Лев XIV обратился с видеопосланием ко всем католическим приходам мира по случаю 99-го Всемирного дня миссий, который в этом году будет отмечаться 19 октября.

Святейший Отец напоминает о значении этого дня для всей Церкви: ежегодно, в День миссий, католики всего мира объединяются в молитве о миссионерах и о плодах их апостольской работы.

«Когда я был священником, а затем епископом-миссионером в Перу, я сам видел, как вера, молитва и щедрость, проявленные в этот день, могут преобразить целые общины», — отмечает Папа.

Епископ Рима обращается к каждой приходской общине с призывом принять участие во Всемирном дне миссий. Молитва и помощь верующих служат распространению Евангелия и поддержке пастырских и катехизических инициатив, строить новые церкви и оказывать необходимую помощь в образовательных и медицинских нуждах.

«19 октября, размышляя вместе о призвании проистекающего от нашего крещения быть “миссионерами надежды среди народов”, мы вновь подтверждаем радостное и искреннее обязательство нести Иисуса Христа, нашу Надежду, до пределов земли», — подчеркивает Святейший Отец.

«Благодарю вас за всё, что вы делаете, помогая мне заботиться о миссионерах по всему миру», — подчёркивает Папа в конце видеопослания.



Источник: русская служба Vatican News