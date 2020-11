Впервые за последние 100 лет рождественские песнопения в часовне Королевского колледжа Кембриджа прозвучат в пустом зале

Начало рождественских праздников в Великобритании традиционно знаменует певческий концерт The Festival of Nine Lessons and Carols («Фестиваль девяти уроков и гимнов»), который обычно проходит в часовне Королевского колледжа в Кембридже в четвертое воскресенье Адвента.

Пандемия коронавируса вмешалась и в этот старинный обычай: в предрождественское воскресенье 2020 года The Festival of Nine Lessons and Carols можно будет услышать только в прямом эфире радиостанции BBC Radio 4, в то время как певчие будут исполнять рождественские песнопения в пустом зале часовни — впервые за последнее столетие.

Об этом пишет Rublev.com со ссылкой на издание The Guardian.

Для большинства жителей Британии подлинным моментом начала рождественских праздников считается первое песнопение концерта — популярная колядка «Однажды в городе царя Давида» (Once in Royal David’s City). Ради присутствия на культовом богослужении в Кембридж из года в год съезжаются многочисленные гости. Один из мальчиков-солистов запевает религиозный гимн, а затем, по традиции, к нему присоединяются все присутствующие в часовне и стоящие рядом с ней.

«Прихожане обычно хором подхватывают третий куплет; все эти люди, втиснувшись внутрь, разделяют этот волшебный момент», — рассказал в беседе с журналистом Observer Стивен Черри, настоятель часовни.

В этом году тысячи британцев окажутся лишены возможности пережить эти волнительные минуты: из-за пандемии коронавируса концерт пройдет в пустом зале, без слушателей. По словам С. Черри, вместо того чтобы физически присутствовать на богослужении, «прихожане будут на своих кухнях, в машинах или упаковывать подарки. Мы надеемся, что, где бы они ни были, люди присоединятся к песнопениям».

Одно из самых известных и широко распространенных по всему миру рождественских песнопений было создано в 1818 году в Австрии.

В четвертое воскресенье Адвента, когда у западных христиан начинается обратный отсчет до Рождества, церквям по всей Англии по-прежнему запрещено проводить совместные службы. Однако после протестов представителей всех основных христианских общин страны власти пошли на частичное ослабление запрета, и на этой неделе в Великобритании вступают в силу новые правила, позволяющие возобновить коллективное богослужение с некоторыми ограничениями.

Прихожане по-прежнему должны будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски, а пение в помещении по-прежнему будет запрещено. Однако на прошлой неделе представители британского парламента заявили, что пение гимнов на открытом воздухе и детские рождественские представления будут разрешены «в соответствии с руководством по исполнительскому искусству».

Этот шаг с одобрением встретили не только представители церковных общин. «Рождество не было бы Рождеством без колядок, — так прокомментировал новость Джон Раттер, всемирно известный композитор и дирижер. — Индейка и рождественский пудинг — это хорошо, но для меня Рождество делает идеальным музыка».

«Для многих людей Рождество — единственное время, когда они могут петь. Надеюсь, мы услышим гимны в торговых центрах и на улицах. Пение — это естественный импульс, часть нашей общинной жизни, и мы не должны отказываться от него только из-за трудностей», — добавил он.

Сам Джон Раттер традиционно возглавлял рождественский концерт в Королевском Альберт-Холле. Этот фестиваль рождественских колядок и религиозных гимнов ежегодно собирал полные залы — аудиторию в 5 тысяч человек. В этом году концерта в Альберт-Холле не будет. Вместо этого в прямом эфире прозвучит запись рождественского концерта, записанного в соборе Святого Альбана с участием Королевского филармонического оркестра.

По словам Дж. Раттера, противовирусные ограничения наложили свой отпечаток в том числе и на процесс записи концерта. «Собор огромен, а у нас, к сожалению, не было большого хора, мы могли задействовать меньше половины оркестра. Мы сделали все возможное, чтобы не допустить компрометации музыки», — сказал он.

Церковь Святого Мартина «что в полях» (St-Martin-in-the-Fields), храм на окраине Трафальгарской площади в центре Лондона, «в это время года обычно гудит от музыки и людей», — рассказал изданию музыкальный руководитель прихода Эндрю Эрис.

Обычно на концерты колядок приходит около 800 человек, но в этом году количество участников будет ограничено до 100-120, и это будут собственно певчие церковных хоров. Служба на начало Адвента в церкви святого Мартина будет записана предварительно, и ее также можно будет услышать в эфире BBC Radio 4.

«Обычно у нас есть осел с городской фермы, которого привозят в церковь Святого Мартина, чтобы он стал частью нашего вертепа. В этом году это оказалось невозможно сделать, поэтому вместо этого мы съездили к ослу, чтобы записать социально дистанцированную версию, — сказал Эрис. — Мы надеемся, что уловили хотя бы часть того, что обычно бывает в Рождество».



Колядки в Королевском колледже

Службы в канун Рождества в часовне Королевского колледжа в Кембридже проходят без перерыва на протяжении более 100 лет. Первый «Фестиваль девяти уроков и гимнов» прошел в часовне в рождественский сочельник 1918 года.

Начиная с 1928 года концерты ежегодно передают по радио. «[Службы] транслировали всю Вторую мировую войну, — рассказал Черри. — Местоположение не разглашалось, но не было секретом, что это был King’s (Королевский колледж), например, люди говорили, что слышали, как хлопает бумага на окнах, лишившихся стекол [в результате разрывов бомб]». В годы войны концерты в часовне проводились несмотря на демонтированные витражи и отключенное отопление. По соображениям безопасности тогда из текстов песнопений изъяли слово «король».

Хор Королевского колледжа, основанный в XV веке, состоит из 16-ти мальчиков в возрасте от 9 до 13 лет, которые учатся в школе Королевского колледжа, и 14-ти студентов мужского пола, которых называют стипендиатами хора.

Личность молодого солиста, который будет исполнять «Once in Royal David’s City» на концерте, держится в секрете до самого начала службы даже от самих певчих. «Все они готовятся к этой роли, но имя раскрывается за несколько секунд до начала», — пояснил Стивен Черри.

По смыслу происходящего во время концерта правильнее было бы назвать его «Фестиваль девяти чтений и гимнов», потому что сценарий концерта практически с первых лет существования неизменно состоит из рождественских песнопений, перемежающихся чтениями отрывков из Священного Писания.

Девять библейских фрагментов, которые звучат на традиционном концерте The Festival of Nine Lessons and Carols: Быт. 3: 8-19, Быт. 22: 15-18, Ис. 9: 2; 6-7, Ис. 11: 1-3; 4; 6-9, Лк. 1: 26-35; 38, Лк. 2: 1; 3-7, Лк. 2: 8-16, Мф. 2: 1-12 и Ин. 1: 1-14.



