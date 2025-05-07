Конклав 2025 года: как изменится рабочее время Ватикана

Губернаторство Государства Града Ватикан издало официальный документ, регламентирующий порядок передвижения, доступа в здания и режим работы различных служб во время конклава, который начнется 7 мая 2025 года.

Сегодня ровно в 15:45 по римскому времени начнется конклав по выборам нового понтифика. Согласно официальному документу, опубликованному губернаторством Государства Града Ватикан, этот процесс начнется со знаменательного события: кардиналы-выборщики переедут из Дома Святой Марфы (Domus Sanctae Marthae) в Апостольский дворец.

В сообщении подробно излагаются изменения в режиме доступа и передвижения по территории Ватикана в связи с этим важным событием. Все эти меры направлены на обеспечение конфиденциальности и безопасности процесса конклава.

Строгие меры безопасности во время конклава

На время проведения конклава площадь Святой Марфы, расположенная перед зданием, где проживают кардиналы, будет полностью закрыта для пешеходов и транспорта. В связи с этим на соседней площади Браски (Largo Braschi) будет введен режим одностороннего движения с чередованием направлений.

«Во время движения кардиналов будут закрыты въезды Перуджино и Петриано, а район, известный как «Гратоне», будет полностью закрыт для движения транспорта и пешеходов», — отмечается в документе.

Сами кардиналы-выборщики либо пойдут пешком по улице Фондамента (via delle Fondamenta), либо их перевезут на специальных микроавтобусах Губернаторства.

Специальные маршруты для доступа к учреждениям Ватикана

Начиная со вчерашнего вечера все входы во двор святого Дамасия закрыты и опечатаны. Для сотрудников Государственного секретариата или других учреждений, расположенных в Апостольском дворце, отныне доступен только один путь: через лифт во дворе Бельведера.

В документе также определены отдельные пути доступа к различным учреждениям Ватикана, включая Префектуру Папского дома и Управление имущества Апостольского престола.

Ватикан временно меняет свой обычный график работы

На период конклава будет изменен режим работы некоторых служб Ватикана. Склад Экономата и бензоколонка на площади Святой Марфы будут работать по специальному расписанию с сокращенными часами работы. Педиатрический диспансер Святой Марты будет закрыт на весь период проведения конклава.

Кардиналы-выборщики: в полной изоляции от мира

Конклав 2025 года привлекает особое внимание во всем мире. Строгие меры безопасности и изоляции подчеркивают важность этого события для Католической Церкви. Кардиналы-выборщики будут полностью изолированы от внешнего мира, чтобы в спокойной и молитвенной обстановке принять решение об избрании нового Папы.