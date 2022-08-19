Во всех храмах Араратской епархии ААЦ прошли панихиды по погибшим в Ереване

Во всех храмах Араратской епархии Армянской Апостольской Церкви в полдень 18 августа прошла панихида по погибшим в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу», в память о жертвах люди зажигают свечи и на месте взрыва, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Armenian Report.

Днем 14 августа в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв произошел сильный взрыв с возгоранием. Как уточнили в мэрии Еревана, взорвался склад пиротехнических материалов. По последним данным, в результате происшествия погибли 16 человек, ранены 62 человека, двое считаются пропавшими без вести.

Люди несут к месту трагедии цветы, игрушки и свечи. В полдень во всех церквях Армении прошла траурная панихида по погибшим. 17 и 18 августа в Республике Армения и Нагорном Карабахе был объявлен двухдневный траур.

На месте происшествия продолжают работать следователи, назначены необходимые экспертизы. Как сообщал «Интерфакс», премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил версию о возможном теракте.