Вклад туризма в дело мира на земле

Ватиканский департамент евангелизации обнародовал послание на 45-й Всемирный день туризма, который в этом году будет отмечаться 27 сентября на тему «Туризм и мир». Передает русская служба Vatican News.

В послании за подписью архиепископа Рино Физикеллы подчёркивается, что отсутствие безопасности приводит к упадку туризма:

«Исчезновение туристов приводит к ещё большему обеднению людей; они лишаются поддержки, необходимой для достойной жизни. Война влечёт за собой целый ряд последствий, о которых мы часто не задумываемся, но они напрямую влияют на жизнь людей. Военное насилие затрагивает всех, и никто не может оставаться в стороне».

Ватиканский департамент евангелизации, ответственный за религиозный туризм, благодарен священникам и мирянам, работающим в сфере церковных паломничеств, и призывает их создавать «цепочки настоящих посланников мира». Даже в условиях ограниченной безопасности туристический сектор может открывать новые маршруты и не терять надежды на возобновление паломничеств. Туризм способствует восстановлению связи между людьми, что особенно важно в эпоху доминирования технологий: личные встречи способствуют взаимопониманию и уважению.

«Никогда не переставайте призывать к миру и молиться о мире на всей земле, а также об умиротворении в межличностных отношениях. Одно и другое глубоко взаимосвязаны и являются предпосылкой для прочного мира».

В послании департамента говорится о предстоящем Святом 2025 годе, когда миллионы паломников приедут в Рим для стяжания юбилейной индульгенции: это событие напоминает, что мир начинается с каждого человека и его стремления к любви и братству. Туризм может также внести вклад в создание мира и экономической стабильности там, где множество людей страдает от насилия и конфликтов, указывается в документе со ссылкой на энциклику Fratelli tutti, где Папа Франциск призывает к глобальной открытости и межнациональному братству. Лидеры государств должны положить конец военным конфликтам, ибо наша земля нуждается в мире, и каждый в меру своих возможностей призван ему содействовать.

Документ ватиканского ведомства завершается пожеланием:

«Пусть туризм и мир, вдохновлённые надеждой, станут убедительным посланием на Всемирный день туризма 2024 г. для работников в сфере туризма и для тех, кто отправляется в путешествие с чувством и желанием покоя и согласия».