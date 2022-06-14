Висенте Перес: старейший мужчина на земле читает молитвы Розария каждый день

Хуан Висенте Перес Мора — старейший мужчина в мире — 27 мая отметил свое 113-летие. Как сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA, венесуэлец сеньор Висенте — истовый католик, который два раза в день читает молитвы Розария.

«Много работать, отдыхать по праздникам, ложиться спать рано, выпивать стакан агуардиенте (крепкий алкогольный напиток), любить Бога и всегда носить Его в сердце», — таков рецепт здоровья долгожителя.

Висенте Перес родился и прожил всю жизнь в венесуэльском штате Тачира в 1909 году, и сейчас живет в деревне недалеко от города Сан-Хосе-де-Боливар. В детстве он получил всего несколько месяцев школьного образования, но самостоятельно научился читать и писать. Со своей женой Эдифионой он прожил 60 лет, женщина умерла в 1997 году. У четы было 11 детей, сейчас у сеньора Висенте 41 внук, 18 правнуков и 12 пра-правнуков. Висенте официально был включен в Книгу рекордов Гиннесса, как самый пожилой мужчина на планете, в феврале этого года, после смерти предыдущего рекордсмена в возрасте 112 лет.

Старейший человек и старейшая женщина на земле — сестра Андре (Люсиль Рандон, 118 лет), монахиня из Франции, родившаяся в феврале 1904.