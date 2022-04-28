118-летняя французская монахиня признана старейшей жительницей Земли

Католическая монахиня из Франции, которой в феврале этого года исполнилось 118 лет, признана самым пожилым человеком на Земле. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Сестра Андреа, урожденная Люсиль Рандон, родилась 11 февраля 1904 года в Алесе, на юге Франции, и сегодня живет в Тулоне вместе с другими монахинями Общества дочерей милосердия.

Книга рекордов объявила монахиню «старейшей из ныне живущих людей» после недавней смерти японки Канетанаки, скончавшейся в возрасте 119 лет и 107 дней.

Сестра Андреа, которая взяла свое нынешнее имя после принесения обетов в 1944 году, также была удостоена звания «старейшей монахини в мире» по версии Книги рекордов Гиннесса. Она вторая по возрасту француженка за всю историю и третья по возрасту европейка за всю историю наблюдений.

В молодости женщина работала учительницей, гувернанткой и присматривала за детьми во время Второй мировой войны.

Монахиня, которая теперь уже частично потеряла слух и передвигается в инвалидном кресле, призналась, что все еще старается сохранять свой разум активным. «Они поднимают меня в семь утра, дают мне завтрак, затем сажают за мой стол, где я занимаюсь мелкими делами», — рассказала сестра Андреа Книге рекордов.

Представители персонала дома престарелых, где живет сестра Андреа, в свою очередь, сообщили, что ей по-прежнему дают ежедневно по бокалу вина.