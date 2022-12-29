Ватикан сообщил о состоянии здоровья Бенедикта XVI

29 декабря глава Зала печати Святейшего Престола обнародовал краткое сообщение о состоянии здоровья Бенедикта XVI, передает Vatican News.

«Прошлой ночью Папа на покое смог хорошо отдохнуть, сегодня он находится в ясном сознании и бодрствует», – сообщил директор ватиканской пресс-службы Маттео Бруни, отвечая на вопросы журналистов.

«Хотя его состояние остаётся тяжёлым, – добавил пресс-секретарь, – ситуация на данный момент стабильная».

Бруни также напомнил, что Папа Франциск вновь призывает молиться о Бенедикте XVI и духовно сопровождать в эти трудные часы».

Днём ранее в конце общей аудиенции в Зале Павла VI Папа Франциск попросил верующих помнить в молитве о его 95-летнем предшественнике, чьё состояние ухудшилось в связи с преклонным возрастом. После встречи с паломниками Святейший Отец посетил Бенедикта XVI в ватиканском монастыре Mater Ecclesiae.

К молитве о Папе на покое присоединились поместные Католические Церкви всего мира.