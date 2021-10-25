Ватикан издал декрет о переводах литургических текстов

22 октября, в день литургической памяти св. Иоанна Павла II, Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств – с одобрения Папы Франциска – опубликовала декрет Postquam Summus Pontifex. Двадцатистраничный документ, состоящий из вступления и двух частей, разъясняет порядок реализации изменений в Кодексе канонического права, касающихся переводов литургических книг на местные языки, – что входит в компетенцию поместных Епископских конференций. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

3 сентября 2017 года в motu proprio «Magnum principium» Папа Франциск внёс поправки во 2-й и 3-й параграфы 838-го канона с целью усовершенствовать действующую дисциплину, в частности, отношения Апостольского Престола и поместных епископатов, гарантируя целостность Римского обряда. По словам префекта Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств архиепископа Артура Роше, всё это направлено на то, чтобы сделать более лёгким и плодотворным сотрудничество между Святейшим Престолом и Епископскими конференциями: «На них возложена серьезная задача перевести, а также эффективно передать на своих языках то, что содержится в литургических книгах Римского обряда. Эта задача представляет собой большую ответственность, поскольку благодаря этим переводам будет возвещаться богооткровенное Слово, а молитва Церкви будет выражаться на языке, понятном Народу Божьему». Ватиканский иерарх добавил, что декрет его ведомства призван помочь Конференциям епископов выполнять их задачу: новый документ «объясняет и интерпретирует нормы и процедуры, касающиеся перевода литургических книг и их адаптаций, а также указывает на некоторые изменения, которые должны быть внесены в новые издания в соответствии с п. 40 конституции Второго Ватиканского собора Sacrosanctum Concilium».

По словам архиепископа, поправки Святейшего Отца в Кодекс канонического права «призваны подчеркнуть ответственность и компетенцию Епископских конференций как при оценке и утверждении литургических адаптаций для территории, находящейся под их юрисдикцией, так и в отношении подготовки и утверждения переводов литургических текстов». Со своей стороны, Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств отвечает за рассмотрение (recognitio) одобренных епископатами адаптаций и за подтверждение (confirmatio) сделанных ими переводов. Это всегда должно происходить в атмосфере сотрудничества и диалога, который благоприятствует литургической жизни Церкви, о чём писал Папа Франциск в апостольском послании Magnum principium. Высокопреосвященный Роше подчеркнул, что «в основе всех этих поправок лежит желание приблизить Народ Божий к литургии, а литургию – к Народу Божьему».

Напомним, что ранее 2-й параграф 838 канона гласил: в правомочия Апостольского Престола входит «руководство Священной Литургией во всей Церкви, издание литургических книг и рассмотрение их переводов на современные языки, а также надзор за тем, чтобы литургические правила верно соблюдались повсюду». Поправка к этому параграфу гласит, что в правомочия Апостольского Престола входит «руководство Священной Литургией во всей Церкви, издание литургических книг, рассмотрение переработок, одобренных по нормам права епархиальным епископом, а также надзор за тем, чтобы литургические правила верно соблюдались повсюду». Согласно предыдущей версии 3-го параграфа этого канона, «задача Конференции епископов – готовить переводы литургических книг на современные языки, производя их надлежащую переработку в пределах, установленных в самих литургических книгах, а также издавать их по предварительному утверждению Святейшего Престола». С учётом поправки этот параграф теперь гласит: «Задача Конференции епископов – готовить верные переводы литургических книг на современные языки, производя их надлежащую переработку в установленных пределах, одобрять и издавать литургические книги для относящихся к ним регионов после утверждения Апостольским Престолом». В примечании к поправке во 2-й параграф уточняется, что слово recognitio, которое в ныне действующей итальянской версии Кодекса канонического права переводится термином «autorizzare» (то есть «разрешать», «утверждать»), не соответствует значению этого слова. В пояснении Папского совета по толкованию законодательных текстов отмечается, что здесь идёт речь не об одобрении или разрешении, а «об исследовании, внимательном и подробном рассмотрении».

Поправки в Кодекс канонического права вступили в силу 1 октября 2017 года.