В Высшей духовной семинарии «Мария Царица Апостолов» торжественно открыт новый академический год

Торжественное открытие 27-го академического года в католической Высшей духовной семинарии «Мария – Царица апостолов» состоялось 2 октября в семинарской библиотеке в Санкт-Петербурге. На открытии присутствовали Ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци, преподаватели, сотрудники и студенты семинарии.

С приветственным словом к присутствующим обратился ректор учебного заведения священник Константин Передерий, который отметил, что каждый год – это «дар Божьего Промысла для нашей Церкви в России». Цель семинарии – подготовка священнослужителей, помощь им на пути. Напомнив об ответственности самих кандидатов в священный сан, отец Константин подчеркнул, что призвание к особому служению – дар самого Бога, но «он требует взаимодействия».



Префект по научной и учебной работе священник-кларетинец Хосе Вегас Молья представил отчет за 2018-2019 академический год. Он напомнил о таком важном событии, как празднование 25-летия возобновления деятельности семинарии. В празднике принял участие, в частности, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который, будучи Апостольским администратором для католиков латинского обряда европейской части России, подписал декрет об открытии семинарии в 1993 году. В целом, отметил отец Хосе, «учебный год прошел спокойно». Кроме работ по учебному плану, в семинарии прошли VIII Богословские чтения памяти отца Бернардо Антонини.

В прошедшем году продолжились курсы подготовки постоянных диаконов. В рамках издательской деятельности были опубликованы учебники преподавателей, «пока только два тома». Уже семь лет издается научный журнал Folia petropolitana, в котором публикуются доклады богословских чтений, переводы на русский язык Папских документов и духовной литературы. В 26-м учебном году в семинарии обучалось только семь семинаристов – это «самое низкое число в истории семинарии», и надеемся, отметил отец Хосе, что это будет самое низкое число за всё время. В новом году количество студентов выросло на 30%.



Префект коротко рассказал о научной работе преподавателей семинарии, которые читают лекции и в других учебных заведениях, например, в Санкт-Петербургской Православной духовной и в Русской христианской гуманитарной академиях, выступают на научных семинарах и конференциях. Преподаватели публикуют статьи в российских и зарубежных журналах, участвуют в работе ученых и редакционных советов и издательств. Библиотека семинарии насчитывает 15 315 экземпляров изданий на русском языке и более 11 тысяч изданий на иностранных языках; с июня 2018 года по май 2019 в библиотеку семинарии поступило 227 и 130 изданий соответственно на русском и на иностранных языках.



Далее доктор богословия, преподаватель семинарии сестра Аленка Арко выступила с научным докладом «О распознавании в свете пасхальной тайны».

Актовый вечер завершился торжественной Мессой в соборе Успения Пресвятой Девы Марии, которую возглавил архиепископ Павел Пецци.

Источник: Благовест-инфо