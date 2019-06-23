В торжество Пресвятых Тела и Крови Христа Апостольский нунций в РФ Челестино Мильоре отслужил Святую Мессу в московском Кафедральном соборе и возглавил Евхаристическую процессию по улицам столицы (+ФОТО)

Сообщает наш внештатный корреспондент Ольга Дубягина:

23 июня с.г., в торжество Пресвятых Тела и Крови Христа, Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре возглавил Святую Мессу в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Ему сослужили Викарий Архиепископа для России Армянской Католической Церкви протоархимандрит Петрос Есаян, Генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве отец Кирилл Горбунов, настоятель прихода московского Кафедрального собора отец Владимир Кабак, SDB, другие отцы-салезианцы – Гжегош Гловенка, Петрос Петросян, Иосиф Заневский, Кшиштоф Цабало, Сергей Гоман (миссионер из Сьерра-Лионе), а также иезуит Штефан Липке, францисканец Андриан Зудин и представляющий Неокатехуменальный Путь отец Иван Младинео.

В своей проповеди Высокопреосвященный Челестино Миольре, обращаясь к священникам, сказал, в частности, следующее: «Когда священник произносит во время консекрации: ‘примите, вкусите, сие есть Тело Мое’, он вместе с Иисусом объявляет, что это он сам – Хостия, что это он сам готов отдать всего себя Богу и ближнему. Отдать Богу и ближнему свое время, свои силы, свое здоровье и свои болезни, свои радости и печали. Вместе с тем он заявляет о своей готовности быть ‘причастником’, то есть быть сопричастным всем людям, им окормляемым, всем, кого он встречает». Мирянам же Апостольский нунций напомнил, что «когда мы идем получать Причастие, в тот момент, когда мы принимаем хостию или Святую Частицу, мы полностью отдаем себя Богу, а также отдаем себя на служение каждому встреченному человеку». И еще нельзя забывать, что причащение охватывает не только короткий промежуток времени до окончания Мессы, но и всё время этого знаменательного дня.

По завершении Божественной Литургии священнослужители и миряне прошли в возглавляемой Нунцием Евхаристической процессии по улицам города, таким образом свидетельствуя о своей вере.

Фоторепортаж с места событий Ольги Дубягиной: