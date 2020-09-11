В Санкт-Петербургской Духовной Академии введён карантинный режим

С 9 сентября 2020 года в Санкт-Петербургской Духовной Академии введён карантинный режим. Данное решение было принято по причине заболевания нескольких студентов коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте СПбДА.

В настоящее время уже взяты анализы на наличие вируса у воспитанников, вступавших с заболевшими в непосредственный контакт.

Учащиеся, поступавшие из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, имеющие выработанные антитела и отрицательный результат теста будут находиться до окончания карантина в местах постоянного проживания.

Учебный процесс в Академии продолжается в полном объеме в дистанционном формате.

Богослужения для прихожан академических храмов будут проводиться только в храме Двенадцати апостолов (наб. Обводного канала д.7)

Карантинный режим в Санкт-Петербургской Духовной Академии введён до 21 сентября. В случае благоприятного результата карантинные меры могут быть сняты раньше.