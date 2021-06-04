В РПЦ рассказали о наказаниях для священников за педофилию

Сексуальное насилие несовместимо с саном священнослужителя, оно может повлечь высшую форму наказания – лишение сана, рассказал РИА Новости заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

В мае Папа Римский Франциск подписал Апостольскую конституцию Pascite gregem Dei в целях изменения системы наказаний в Римско-католической церкви в духе «милосердия и исправления». Среди ее нововведений — то, что сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних отнесены не к преступлениям «против особых обязательств священнослужителей», а к «преступлениям против жизни и достоинства человека».

Проблема сексуального насилия в отношении несовершеннолетних в Римско-Католической Церкви стала предметом серьезной озабоченности Папы Франциска. В июне 2016 года он упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. В августе 2018 года понтифик обнародовал специальное «Послание народу Божию», в котором призвал представителей духовенства к покаянию и искоренению из жизни Церкви этого позорного явления, которое он назвал «зверством».

«Система церковных наказаний в Римско-Католической Церкви всегда было более подробной и юридически детализированной, чем в Православной Церкви. И терминология у нас различается. Но очевидно, что подобное деяние несовместимо с пребыванием в священном сане. А извержение из сана — это высшая форма наказания для священнослужителя», — прокомментировал это епископ Савва.

Ранее пленум Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви одобрил «Положение о канонических прещениях и дисциплинарных наказаниях священнослужителей». В дальнейшем документ будет направлен на утверждение Архиерейскому собору РПЦ.