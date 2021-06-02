Папа Франциск изменил систему наказаний в Церкви

Обнародована апостольская конституция Папы Франциска Pascite gregem Dei, которой реформируется Шестая книга Кодекса канонического права – «Санкции в Церкви». (Пересмотр канонов о санкциях был начат по распоряжению Папы Бенедикта XVI)

«На пути своего земного странствия, — пишет Св. Отец, — еще с апостольских времен Церковь установила для себя правила поведения, которые на протяжении столетий составили единый корпус норм, обязательных к исполнению и объединяющих Народ Божий, за соблюдение которых отвечают епископы. Эти нормы отражают веру, которую все мы исповедуем, из нее черпают свою обязывающую силу и зиждутся на ней, показывая материнское милосердие Церкви, всегда осознающей свою цель – спасение душ. В силу необходимости регулировать жизнь общины с течением времени эти нормы должны быть тесно связаны с общественными переменами и с новыми потребностями Народа Божьего, что иногда требует внесения изменений и приспособления к изменяющимся условиям».

Папа напоминает, что сегодня мы переживаем не эпоху перемен, а смену эпохи, поэтому было необходимо пересмотреть и систему санкций, введенную Папой Иоанном Павлом II 25 января 1983 года посредством Кодекса канонического права. Это необходимо было сделать для того, чтобы «облегчить пастырям задачу их быстрого применения как инструмента спасения и исправления, с пастырским милосердием, во избежание более тяжких преступлений и для врачевания ран, нанесенных человеческой слабостью».

С этой целью в 2007 году Папа Бенедикт XVI поручил Папскому совету по законодательным текстам начать пересмотр уголовного законодательства, содержащегося в Кодексе 1983 года. Первоначальная версия пересмотренной Шестой книги была отправлена всем епископским конференциям, всем ведомствам Римской Курии, старшим настоятелям монашеских институтов, на факультеты канонического права и в другие компетентные учреждения. Замечания, поступившие в результате этого первого анализа, были переданы группе экспертов, которые отредактировали первую версию и передали ее консультационному совету. Окончательный вариант нового текста был проанализирован на пленарной сессии членов Папского совета по законодательным текстам, которая внесла некоторые поправки и в феврале 2020 года передала текст Святейшему Отцу.

Поясняя суть изменений, Папа Франциск подчеркивает «необходимость милосердия не только в отношении Церкви, христианской общины и возможных жертв (преступлений), но и в отношении тех, кто совершил преступления и нуждается одновременно в милосердии и в исправлении со стороны Церкви».

В прошлом именно недостаток понимания тесной связи между милосердием и применением карающей дисциплины приводил к негативным последствиям, в том числе к совершению таких поступков против дисциплины нравов, которые требовали нечто большего, чем простые увещания и наставления. В результате некоторые типы трудно корректируемого поведения закрепились, нередко порождая соблазн и смятение среди верных. Халатность пастыря в применении карающей системы означает, что он не исполняет свое служение верно и честно: христианская любовь должна побуждать пастырей к карающей дисциплине всякий раз, когда того требуют обстоятельства, при этом должны учитываться три задачи: восстановление справедливости, наказание виновного и устранение соблазна.

Папа еще раз напоминает, что каноническая санкция применяется со спасительной целью и с целью исправления зла, и она налагается для блага верующих.

Новый текст Шестой книги Кодекса канонического права включает разнообразные поправки в существующее право и вводит наказания за некоторые новые виды преступлений. Улучшены некоторые формулировки, например, касающиеся права на защиту, прекращения наказаний, дано более четкое определение санкций. В частности, наряду с сексуальными преступлениями духовенства против несовершеннолетних введены наказания за эти же преступления, совершенные членами институтов богопосвященной жизни и другими верующими, а сами эти преступления, раньше перечисленные в главе «Преступления против особых обязательств», теперь включены в «Преступления против жизни, достоинства и свободы человека». Многочисленные новшества касаются управления церковным имуществом; например, в случае коррупции предусмотрены наказания как для коррумпируемого, так и для коррумпирующего.

Новый текст вступит в силу 8 декабря этого года, и он отменяет предыдущую версию вопреки каким бы то ни было возражениям, «даже если они достойны особого внимания», — говорится в апостольской конституции.



Источник: Vatican News