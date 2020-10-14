В РПЦ прокомментировали случай в школе Швеции, где ученика попросили снять крест

В Московском патриархате назвали произволом и посягательством на религиозную свободу недавний инцидент в шведской школе, где ученика во время фотографирования попросили снять нательный крестик.

Ранее шведское христианское издание «Dagen» сообщило о том, что этой осенью во время классного фотографирования в одной из школ Швеции 15-летнего подростка попросили снять цепочку с крестом. По словам самого ученика, его об этом попросила фотограф. Свои действия она аргументировала тем, что христианский символ может быть оскорбителен для других учащихся, особенно если он окажется в школьном альбоме. При этом издание отмечает, что одноклассницам подростка разрешили не снимать их религиозные символы — хиджабы и чадры.

«Все попытки ограничить присутствие христианской символики в публичном пространстве мы рассматриваем как грубое нарушение прав человека. Какое-либо принуждение к тому, чтобы человек отказался носить крест — это неприкрытое посягательство на религиозную свободу, напоминающее нам времена безбожного режима», — заявил РИА Новости глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В связи с этим он напомнил о громком деле коптской христианки Нади Эвейды, сотрудницы авиакомпании British Airways, которая через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге добилась права носить нательный крест на работе. Эвейда была уволена в 2006 году, а через шесть лет, после долгих разбирательств, ЕСПЧ встал на ее сторону.

«Надеюсь, что у шведских христиан хватит политической воли и мотивации для того, чтобы защитить права своих собратьев по вере от произвола и беззакония каких-то мелких школьных функционеров, которые после прочтения каких-то неумных методичек о политкорректности «заболели» христианофобией», — добавил Кипшидзе.