В Риме проходит ежегодная встреча епископов Восточных Католических Церквей несущих служение в Европе

12 сентября в Риме открылась ежегодная встреча европейских епископов Восточных Католических Церквей на тему «Экуменическая миссия Восточных Католических Церквей в Европе сегодня». Встреча организована Советом епископских конференций Европы и Украинской Греко-католической Церковью. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

С докладами выступили председатель Совета епископских конференций Европы кардинал Анджело Баньяско, предстоятель УГКЦ Верховный Архиепископ Святослав Шевчук, префект Конгрегации Восточных Церквей кардинал Леонардо Сандри, председатель Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох и госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

Кардинал Баньяско сослался в своем выступлении на Кодекс канонического права Восточных Католических Церквей, в котором целый раздел посвящен экуменизму, поскольку церковное единство относится к основополагающей миссии Церкви. В частности, в каноне 908 говорится о сотрудничестве католиков с другими христианами в делах милосердия, социальной справедливости, защиты достоинства человека и его прав, продвижения мира, а также в том, что касается организации и участия в национальных праздниках. Кардинал особо выделил одну фразу из этого канона: «Не в одиночку, а совместно». Именно это должно стать критерием, условием и доказательством экуменического пути восточных католиков.

Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Святослав Шевчук в своем докладе констатировал, что в последнее время, когда уже преодолена модель «униатизма» для достижения полного и видимого единства Церкви, ставится под сомнение и даже отрицается само право на существование Восточных Католических Церквей, особенно тех, которые называют «униатскими». Эта проблема особенно остро стоит в Европе, и она требует такого же углубленного исследования, как и вопрос экуменической миссии этих Церквей.

Кардинал Леонардо Сандри со своей стороны выразил согласие с рядом тезисов доклада предстоятеля УГКЦ, отметив, что Восточные Католические Церкви зачастую воспринимаются православными как едва ли не главное препятствие на пути экуменического диалога. Наряду с этим и некоторые католики латинского обряда «во имя экуменизма, лишенного благоразумного распознавания, рассматривали и, к сожалению, по-прежнему рассматривают Восточные Католические Церкви как препятствие для диалога, прежде всего с Православными Церквами».

Далее кардинал Сандри констатировал рост восточного католического присутствия в Европе, прежде всего в результате миграционных процессов. Вместе с тем, отметил он, там, где есть проблемы с храмами для совершения воскресной Божественной Литургии, «нередко в силу ʺэкуменической вежливостиʺ предпочитают братьев из православных Церквей и только во вторую очередь – из Восточных Католических Церквей». В целом в Европе православные имеют значительные преимущества по сравнению с восточными католиками: поскольку они не связаны конкордатами и соглашениями, они учреждают епархии и митрополии, назначают епископов или администраторов, в то время как восточные католики, будучи связаны конкордатами с государствами, часто ограничены в этих действиях, например, когда речь идет о назначении епископом пресвитера, не имеющего гражданства в стране. Кардинал привел конкретные примеры, ссылаясь на скандинавские страны, а также на случаи, имевшие место в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге.

Значительную часть своего доклада префект Конгрегации Восточных Церквей посвятил церковно-общественной обстановке на Украине и ее последствиям, в частности, трудностям, с коими столкнулся после подписания Томоса Русский Православный Экзархат в Западной Европе. Кардинал упомянул и о проблемах, с которыми приходится иметь дело Украинской Греко-Католической Церкви на фоне политических событий в стране. «Давайте продолжать держать открытыми двери для того, чтобы внимать, вести диалог, выслушивать доводы всех – исторические, канонические, процессуальные, — не занимая при этом позиции, которая нам не подобает, но, напротив, всегда предпочитая возможное строительство мостов, — сказал кардинал Сандри. – Даже если бы в логике наших братьев больше проявлялась ментальность власти и мира сего, у нас нет иной формы ответа, кроме ответа, указанного Христом и засвидетельствованного Его жизнью».

Кардинал Курт Кох выступил с обширной речью, сделав ударение на целях экуменизма: его «успех» зависит от того, как разные конфессии понимают эти цели. Если цели экуменического движения истолковываются по-разному, мы будем двигаться в противоположных направлениях. К сожалению, отметил иерарх, консенсуса в понимании самой концепции церковного единства на сегодняшний день не существует. Кардинал считает, что эту проблему можно было бы решить на пути размышлений о причинах и истоках разделений Церквей, вырабатывая на этой основе различные методики восстановления утраченного единства, избегая «чрезмерных и нереалистичных притязаний». В то же время, председатель Папского Совета по содействию христианскому единству подчеркнул, что первостепенная важность, придаваемая именно духовному измерению экуменизма, может привести к неверной идее, будто единство христиан – это лишь духовная и невидимая реальность, однако такое понимание противоречит словам «Первосвященнической молитвы» Иисуса о единстве. Свою речь кардинал Кох завершил тезисом об особой экуменической ответственности Восточных Католических Церквей.

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин выступил с докладом «Роль Восточных Церквей в контексте экуменических отношений: между пастырством и дипломатией». Иерарх подчеркнул взаимосвязь между экуменизмом и дипломатией: их объединяет «более обширное пространство, чем мы себе представляем». Общим знаменателем для экуменизма и дипломатии является диалог. Вместе с тем необходимо различать уровни, на которых действуют экуменизм и дипломатия, иначе есть риск «перемешать политику и веру». Это может проявляться в «использовании религии как наживки или предлога для достижения политических интересов», в «бессовестном использовании искусства дипломатии… и осуществлении политики не как формы любви, а как средства для достижения личных интересов или интересов олигархов» с помощью народного благочестия и религиозного чувства народа.

Как в экуменизме, так и в дипломатии диалог, пояснил кардинал Паролин далее, «питается надеждой и терпением». В частности, иерарх сослался на плоды встречи Папы Франциска и Патриарха Кирилла в Гаване и на принятую совместную Декларацию. «Мы знаем все критические пункты, — добавил кардинал, — и к ним нужно подходить спокойно и терпеливо». Однако «процесс пошел», и произошло «то, чего никогда не случалось в экуменической сфере». Вопрос Восточных Католических Церквей – один из упомянутых критических пунктов, продолжил иерарх. Однако эти Церкви обладают ресурсами, которые могут «укрепить и сделать более эффективной экуменическую и дипломатическую деятельность Святейшего Престола». В числе этих ресурсов – географическое положение: особенно это относится к Украине, где Католическая Церковь тем или иным образом вовлечена в то, что происходит с другими Церквами. Второй ресурс – это история Восточных Католических Церквей, засвидетельствовавших глубокую любовь к Апостольскому Престолу. Третий ресурс – это сама природа Восточных Католических Церквей, в силу которой они становятся местом встречи с Православными Церквами. Восточные католики могут указать собратьям по вере латинского обряда «правильные координаты для плодотворного экуменического диалога».

Особое внимание кардинал Паролин уделил в своем докладе отношениям с Русской Православной Церковью, «без которых нельзя обойтись». Это объясняется не только экуменическими причинами, но и «геополитической ролью Российской Федерации на международной арене». «Кризис между Украиной и Россией, тема, которая, как мы знаем, особенно деликатна, еще больше устремляет наше внимание к необходимости продолжения диалога с РПЦ: ее позиция не всегда и не полностью совпадает с российской политикой и с ней можно найти важные точки соприкосновения». Кроме того, невозможно обойти стороной духовное и богословское наследие РПЦ, оказавшее влияние на всю Европу и придавшее новый импульс западному христианству. В этом свете «еще более незаменимой представляется роль Восточных Католических Церквей», подчеркнул кардинал Паролин: у них есть возможность «встречаться с Православными Церквами, используя те же ʺграмматические правила верыʺ, но со свободой и вселенским мировоззрением, которые могут принести только пользу».

Напомним, что во встрече европейских епископов восточных обрядов принимает участие Ординарий католиков византийского обряда на территории Российской Федерации епископ Иосиф Верт.