«Сеять мир через евангельскую дипломатию». Интервью кардинала Паролина для Vatican Media

В интервью, приуроченном к Юбилею Святейшего Престола и предстоящей аудиенции у Папы Льва XIV, государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин назвал апостольских нунциев мостами: между преемником св. Петра и поместными Церквами, между Церковью и государствами, между ранами мира и надеждой Евангелия.

«Папский представитель является носителем евангельской дипломатии», – напомнил кардинал Паролин в беседе с Vatican Media. По его словам, задача нунция – способствовать диалогу и становиться сеятелем мира.

– Ваше Преосвященство, Юбилей Святейшего Престола дает возможность встретиться и поразмышлять о том, как Церковь взаимодействует с миром. Какое значение он имеет для дипломатического корпуса и в частности для апостольских нунциев?

Юбилей Святейшего Престола даёт возможность, в том числе и Папским представителям, пережить момент единства. Каждый из них живёт в режиме постоянного «паломничества», без возможности где-либо окончательно укорениться. Это жизнь в движении, но не в одиночестве. Юбилей вызывает в воображении образ единой семьи, разбросанной по всему миру, но собравшейся в Риме, чтобы быть рядом с Папой.

Эта встреча подчёркивает связь между поместным и вселенским измерениями Церкви. Папский представитель прежде всего является мостом между Наместником Христа и общинами, к которым он послан. Одновременно он поддерживает связь между поместными Церквами и Апостольским Престолом. Будучи гарантом этого единства Государственный секретариат координирует и поддерживает миссию Папских представителей в Риме и по всему миру.

Юбилей Святейшего Престола (Ватикан, 9 июня 2025 года)



– Как Вы отметили, апостольские нунции представляют Святейшего Отца как перед поместными Церквами, так и перед гражданскими властями. В чём специфика их служения, как им удаётся совмещать пастырство и дипломатическую деятельность?

Апостольские нунции, безусловно, являются представителями Папы Римского при национальных правительствах и международных организациях. В этом их задача является чисто дипломатической: вести диалог с гражданскими властями, работать над устранением разногласий, содействовать миру, справедливости и религиозной свободе, не преследуя частных интересов, но руководствуясь евангельским видением мира и международных отношений. Однако их служение по своей природе не может сводиться к институциональной функции, оно должно подкрепляться подлинным пастырским присутствием. Апостольский нунций – это прежде всего человек Церкви, он – пастырь и должен следовать примеру Христа, Доброго пастыря. Это означает быть рядом с епископами, священниками, монашествующими и общинами, к которым он послан. Это означает иметь церковный взгляд, то есть взгляд священника, который чувствует на себе ответственность перед другими. Так апостольский нунций становится мостом между Преемником св. Петра и поместными Церквами, между Церковью и государствами, между ранами мира и надеждой Евангелия.

– Какие качества, по-Вашему, особенно необходимы Папскому представителю, особенно в этот сложный исторический момент?

Я бы выделил три. Прежде всего – смирение. Оно помогает быть «малым» и укрепляет веру в то, что Господь через нас может осуществить великие замыслы. Сегодня, когда мир наполнен ненавистью и насилием, может возникнуть склонность к определённому пессимизму. Но даже перед лицом сложных и неожиданных задач мы с спокойствием уповаем на благодать, которая сопровождает и поддерживает миссию.

Наряду со смирением, я бы подчеркнул евангельское рвение. Папский представитель – это носитель евангельской дипломатии, посланный нести свет Христа до самых отдалённых уголков земли. Наконец, он должен быть человеком примирения. Миссия Папской дипломатии – поддерживать усилия Святейшего Отца по созиданию мира, в котором становится всё больше правды, справедливости и мира.

Сегодня дипломат обязан быть посредником и зодчим диалога – только так можно наладить международное сотрудничество и уловить даже самое слабое и скрытое желание сторон к примирению. Необходимо откликнуться на призыв Святейшего Отца и быть сеятелями мира, потому что другой человек — особенно в дипломатии — не враг, а человек, с которым можно вступить в диалог.

Госсекретарь кардинал Пьетро Паролин в зале Папской церковной академии



– Мир постоянно меняется. Как дипломатическая подготовка молодых священников позволяет им соответствовать современным вызовам?

Вот уже три столетия подготовкой молодых священников, будущих дипломатов Святейшего Престола занимается Папская церковная академия. Её недавняя реформа направлена на то, чтобы эта подготовка ещё глубже и точнее отвечала реалиям современности. Цель этого нового этапа ватиканской дипломатии – направлять в мир дипломатов профессионально компетентных, глубоко проникнутых духом Евангелия, осознающих, что они несут учительство св. Петра в качестве инструментов единства, сеятелей мира и строителей солидарных и мирных отношений между народами.



Источник: русская служба Vatican News