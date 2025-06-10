Лев XIV – апостольским нунциям: смотрите на мир с благословением

10 июня Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане представителей Святейшего Престола при государствах и международных организациях – 98 апостольских нунциев и 5 постоянных наблюдателей, сообщает Vatican News.

Епископ Рима выразил признательность своим сотрудникам, подчеркнув уникальность дипломатии Святейшего Престола: ни в одной стране мира нет столь универсального дипломатического корпуса, «единого во Христе и в Церкви», воплощающего евангельское послание – братство и мир между народами.

Святейший Отец подчеркнул особую роль нунциев в собственном служении:

«Когда мне представляют ситуацию, касающуюся, например, Церкви в определённой стране, я могу положиться на документацию, размышления, обобщения, подготовленные вами и вашими сотрудниками».

Благодаря вере, пастырскому стилю и профессионализму дипломаты Святейшего Престола помогают Епископу Рима «участвовать в жизни своих детей», как писал св. Павел VI.

Ключевым образом своей речи Папа избрал эпизод из Книги Деяний апостольских (3,1-10): чудесное исцеление хромого у ворот храма, чему предшествовали слова Петра: «Взгляни на нас!». В этом призыве заключена суть служения представителя Папы Римского: смотреть в глаза, строить отношения, наводить мосты, пояснил Лев XIV. «Всегда будьте взглядом Петра, созидайте связи там, где это труднее всего!». Подражая апостолу, нужно быть смиренными реалистами, осознавая, что у нас есть главное – Христос, «самый глубокий смысл человеческой жизни».

Епископ Рима подчеркнул: быть посланником Христа – значит распространять любовь, находиться рядом с последними, свидетельствовать, что «Церковь всегда готова на всё ради любви», защищать священное право каждого человека верить в Бога. Нунции, напомнил Папа, нередко служат в зонах бедствий, войн и культурного отчуждения, «где даже ложное благополучие превращается в иллюзию и разочарование».

Особую связь со служением св. Петра символизирует перстень, который Папа подарил нунциям, миссия которых совершается sub umbra Petri (под тенью Петра).

«Всегда смотрите на мир с благословением, потому что служение Петра заключается в благословении, то есть в умении всегда видеть добро, даже скрытое, даже то, что находится в меньшинстве. <…> Только в послушании и в подлинном единстве с Папой ваше служение может быть эффективным для созидания Церкви, в общении с местными епископами».

В конце обращения Епископ Рима призвал дипломатов к миссионерскому духу, компетентности и стремлению к святости, напомнив о примерах святых дипломатов – Иоанна XXIII и Павла VI.