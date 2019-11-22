В Китае власти устраняют «слишком видимые кресты» на зданиях христианских храмов

Статуя Христа Царя, которая возвышалась на колокольне католической церкви Линьцзячжуан (Цзинань, Шаньдун), была заменена громоотводом по требованию китайских властей. Об этом сообщает Благовест-инфо со ссылкой на «Седмицу».

Операция, организованная Объединенным фронтом, проведена в рамках кампании по «китаизации» католичества с использованием «инструментов и образов, приближенных к китайской культуре». На самом деле многие католики Китая считают, что замена статуи Христа громоотводом осуществлена во исполнение положений, введенных коммунистическими властями в этом году, направленных на то, чтобы сделать внешние проявления христианской веры менее заметными.

С 2014 года в ходе кампании, начатой Чжэцзянской региональной организацией Коммунистической партии Китая, устранены тысячи «слишком видимых» крестов на колокольнях и церковных фасадах. Затем кампания распространилась по всему Китаю, особенно в Хэнани, Синьцзяне, Шаньси, Хубэе, Гуйчжоу. Недавно с церковной колокольни был снят крест в Уда (Внутренняя Монголия). Причина этого шага, озвученная Объединенным фронтом, заключается в том, что он был «слишком высок». Крест на здании церкви в Жумадане (Хэнань) также недавно был снесен.