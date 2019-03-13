В Испании причислены к лику блаженных девять семинаристов, убитых в годы красного террора

Девять католических семинаристов, убитых в годы гражданской войны в Испании, были беатифицированы в субботу 9 марта. К лику блаженных были причислены Анхель Куартас Кристобаль и восемь его сподвижников. Они были убиты из ненависти к христианской вере в период с 1934 по 1937 год, когда в Испании свирепствовал «красный террор». Старшему из них было 25 лет, младшему – 18. Церемонию в соборе города Овьедо на севере Испании возглавил префект Конгрегации канонизации святых кардинал Анджело Беччу, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на зарубежные католические агентства.

За беатификционной Мессой кардиналу Беччу сослужили архиепископ Вальядолида кардинал Рикардо Перес и архиепископ Овьедо Хесус Санс Монтес. На богослужении также присутствовали еще семь испанских епископов. Среди 2000 верующих, собравшихся в соборе, было более 130 родственников убитых семинаристов. В своей проповеди префект Ватиканской дикастерии отметил, что семинаристы-мученики остались верны до смерти своему священническому призванию. «В условиях религиозной нетерпимости, осознавая, какой опасности они подвергаются, они сохранили решимость идти за Иисусом, – сказал кардинал Беччу. – Сам факт принадлежности к клиру был подобен тогда смертному приговору, который мог быть приведен в исполнение тотчас или же отсрочен, однако никто не сомневался, какая судьба ждет семинариста, если революционеры узнают, как он такой».

На следующий день после беатификации, в воскресенье 10 марта, о подвиге семинаристов упомянул в своем слове после молитвы «Ангел Господень» на римской площади Святого Петра Папа Франциск. «Эти молодые люди, готовившиеся к священству, возлюбили Господа так сильно, что последовали за Ним на его крестном пути, – сказал Понтифик. – Да поможет их героическое свидетельство семинаристам, священника и епископам сохранить чистоту и великодушие, верно служить Господу и всему народу Божьему».

Блаженный Анхель Куартас Кристобаль и его товарищи стали жертвами антицерковного террора, развязанного левыми силами в ходе гражданской войны в Испании. Всего в эти годы было убито более 6800 католических священников и монашествующих.