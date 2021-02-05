В Ираке специальный комитет рассматривает иски христиан, чья собственность была захвачена во время войны и безвластия

В офис специального комитета, курируемого главой шиитов Ирака Муктадой ас-Садром, поступили уже десятки исков христиан, чья собственность и земли были незаконно конфискованы в годы войны и безвластия, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на «Седмицу» со ссылкой на Fides.

Этот факт подтвердил Хасан аль-Кааби, заместитель спикера Палаты представителей и представитель политической коалиции, возглавляемой Муктадой ас-Садром. Сообщив местным средствам массовой информации о деятельности Комитета, Хасан аль-Кааби подтвердил, что его сотрудники ведут активную проверку фактов по жалобам христиан на местах. Они осматривают объекты недвижимости и земли в различных иракских провинциях, собирают свидетельства в местных общинах, а также поднимают документы для подтверждения случаев незаконных захватов христианской недвижимости.

В официальных заявлениях, опубликованных местными СМИ, глава Комитета подтвердил, что его деятельность направлена на защиту имущественных прав не только «братьев-христиан», но и «братьев-мандеев» (меньшинство, исповедующее одну из двух сохранившихся до наших дней гностических религий). Мандеи обратились напрямую к Муктаде ас-Садру с просьбой о защите их законных имущественных прав, когда узнали, что Комитет занимается восстановлением в правах их друзей и соседей из местных христианских общин.

О создании Комитета по защите земель и недвижимости, незаконно экспроприированной у христианских собственников, было объявлено в начале 2021 года. В те дни Комитет по личной инициативе Муктады аль-Садра, опубликовал имена всех членов Комитета, а также адреса их электронной почты и учетные записи в Whatsapp, на которые христиане могли подать свои правоустанавливающие документы на объекты недвижимости (дома и землю), «незаконно экспроприированные в последние годы отдельными лицами или группами лиц».

Цель этой деятельности – в том, чтобы восстановить справедливость и положить конец нарушениям прав собственности «братьев-христиан», в том числе тех, за которые несут ответственность члены шиитского движения во главе с самим ас-Садром. Просьба сообщать о случаях незаконной экспроприации была также направлена семьям христиан, покинувшим страну в последние годы. Жалобы на злоупотребления в отношении христианских владельцев собственности могут быть поданы в Комитет до конца следующего Рамадана.

Незаконные экспроприации недвижимости у христиан приобрели массовый характер в годы войны благодаря попустительству и сокрытию таких случаев со стороны коррумпированных чиновников, служивших бандитам, самозванцам или организованным группам мошенников. Захваты собственности христианских семей особенно расцвели после массового исхода иракских христиан в результате неуклюжего военного вторжения США, ополчившихся на режим Саддама Хусейна и породивших тем самым движение радикальных джихадистов. Злоумышленники свободно захватывали в то время опустевшие дома и брошенные земли, полагая, что ни один из домовладельцев не рискнет вернуться в родные края и заявить свои права собственности.