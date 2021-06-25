В ЕС ряд христианских и пролайф-организаций хотят определить как «религиозных экстремистов»

В Европарламенте обнародовали «черный список» пролайф-деятелей. Их называют «религиозными экстремистами». Европейский парламентский форум (ЕПФ) по вопросам сексуальных и репродуктивных прав (группа парламентариев, выступает за признание аборта как «права человека» во всём мире) готовит большой политический переворот, направленный на дискредитацию авторитетных христианских и правозащитных организаций. Группа определяет эти организации как «религиозных экстремистов», которые «совершили откат прав человека в сфере сексуальности и репродуктивного здоровья». Сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на catholicnewsagency.com.

На прошлой неделе ЕПФ представил доклад под названием «Верхушка айсберга: религиозные экстремисты против прав человека в сфере сексуальности и репродуктивного здоровья в Европе 2009-2018» с целью повлиять на голосование, которое должно открыто осудить пролайф-организации в Европарламенте. Планируется, что голосование состоится 24 июня 2021 в Брюсселе, в штаб-квартире ЕС. Документ, подписанный секретарем ЕПФ Нилом Датта, утверждает о разоблачении «54 антигендерных субъекта финансирования, которые действуют в Европе, а также основных каналов, с помощью которых религиозные экстремисты получают финансирование и как оно циркулирует». Согласно докладу, «возникает картина транснационального сообщества единомышленников религиозных экстремистов и связанных с ними правых и ультраправых субъектов, принимающих стратегические решения по финансированию через международные границы». В документе приведены огромный список лиц и организаций, заклейменных как «антигендерные».

В разделе, посвященном Католической Церкви, документ критикует Ватикан, некоторых европейских кардиналов (например, Кристофа Шёнборна, архиепископа Вены), Комиссию епископских конференций Евросоюза и ряд других организаций и частных лиц. Документ утверждает, что «католические религиозные общины, достигают антигендерных целей и имеют большой финансовый вес». Среди таких организаций названы фонд «Novae Terrae», американские «Рыцари Колумба», фонд «Chiaroscuro», «Легионеры Христа», «итальянское Движение за жизнь», «Opus DeiЭ, польский священник Тадеуш Ридзик, а также «несколько ватиканских чиновников, которые играют непосредственную роль в антигендерных инициативах».

ЕПФ получает финансовую поддержку от богатых организаций планеты, к которым относятся Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Planned Parenthood, Фонд открытого общества Джорджа Сороса, Фонд Уоллеса, Фонд Макартура и Фонд Гьюлета (одного из основателей компании Hewlett-Packard). Европейский центр права и справедливости отмечает, что этот доклад играет важную роль, поскольку ее обнародовали накануне предстоящего голосования в Европарламенте по вопросам сексуальности и репродуктивному здоровью. Если резолюцию примут, то она станет первым в истории официально признанным массовым «черным списком» правозащитных и христианских организаций в Европейском Союзе.