В Бейруте состоялась интронизация 21-го Армянского Католикоса-Патриарха Дома Киликийского

В воскресенье, 24 октября, в армяно-католическом кафедральном соборе святого Григория Просветителя и пророка Божия Илии в Бейруте (Ливан) состоялась интронизация нового Католикоса-Патриарха Армянской Католической Церкви Блаженнейшего Рафаэля Петроса XXI.

Новый Католикос-Патриарх Дома Киликийского был избран 23 сентября на созванном Папой Римским Франциском Архиерейском Синоде Армянской Католической Церкви.

Его предшественник Блаженнейший Григор Петрос XX скончался в мае 2020 года в возрасте 94 лет.

Чин интронизации возглавил армянский католический архиепископ Алеппо Бутрос Мараяти в сослужении членов Синода Армянской Католической Церкви.

В храме молились Маронитский Патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос кардинал ар-Раи и духовенство Армянской Католической Церкви.

На богослужении присутствовали представители Президента Ливана генерала Мишеля Ауна, министр по делам молодежи и спорта д-р Акоп Пакрадунян, генеральный секретарь Ближневосточного совета церквей в Ливане д-р Мишель Абс, представители Католикоса всех армян Гарегина II и Католикоса Киликийского Арама I, представитель Папского нунция в Ливане, Чрезвычайный и Полномочный посол Армении Ваагн Атабекян, генеральный директор христианской телевизионной станции в Ливане Télé Lumiere, председатель совета директоров Norsat профессор Жак Клей, представители различных церквей, другие официальные лица и многочисленные верующие.

По окончании чина интронизации Блаженнейший Католикос-Патриарх Рафаэль Петрос XXI совершил первую Мессу в качестве Главы Армянской Католической Церкви.

Ранее Рафаэль Петрос XXI являлся главой епархий в Армении, Грузии, России, Украине и Восточной Европе, а также президентом благотворительной организации «Армянский Каритас».



Источники: Арменпресс, Служба коммуникации ОВЦС, сайт Подворья

Русской Православной Церкви в Бейруте