В Белоруссии проголосовали за законопроект, закрепляющий особую роль БПЦ и историческую роль Католической Церкви

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий особую роль Белорусской Православной Церкви и историческую роль Католической Церкви, передает корреспондент ТАСС из белорусского парламента.

Внесенный Совмином проект закона предполагает изложение в новой редакции принятого в 1992 году закона «О свободе совести и религиозных организациях». В преамбуле проекта постулируется право каждого на свободу совести, вероисповедания и равенство религий перед законом. При этом закон определяет правовые основы деятельности религиозных организаций исходя из «признания особой роли Белорусской Православной Церкви в историческом становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа; духовной, культурной и исторической роли Католической Церкви на территории Беларуси; неотделимости от общей истории народа Беларуси религиозных организаций Евангелическо-Лютеранской Церкви, иудаизма и ислама».

«На данный момент в республике зарегистрированы 25 конфессий и религиозных направлений. Общее количество религиозных организаций в нашей стране — более 3,5 тыс. Для белорусского общества всегда были характерны веротерпимость, толерантность, открытость к диалогу, а также отсутствие конфликтов и противоречий на религиозной почве», — сказала журналистам перед заседанием член постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Людмила Здорикова.

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В проекте закона указывается, что государство «не вмешивается в деятельность религиозных организаций» и может строить взаимоотношения с ними путем заключения соглашений, оказывать финансовую, материальную и иную помощь.

«Религиозным организациям запрещается заниматься политической деятельностью, участвовать в деятельности политических партий и оказывать им финансовую и иную поддержку. В местах богослужений не допускаются использование любой символики, кроме религиозной, проведение собраний, митингов <…> и иных мероприятий политического характера, пропаганда войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды, иной экстремистской деятельности», — говорится в документе.

Запрещается деятельность религиозных организаций, направленная против суверенитета Белоруссии, основ внутренней и внешней политики республики, ее конституционного строя и гражданского согласия.

С учетом светского характера образования «в учреждениях образования не допускаются создание и анонимная или иная противоречащая законодательству деятельность религиозных организаций». При этом «учреждения образования <…> могут взаимодействовать с религиозными организациями с учетом их влияния на формирование духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа». «Порядок <…> взаимодействия определяется Советом министров Республики Беларусь по согласованию с президентом», — говорится в документе.

Религиозные организации вправе создавать воскресные религиозные школы для детей и группы религиозного просвещения для взрослых. «Религиозное просвещение в воскресных религиозных школах и группах религиозного просвещения для взрослых осуществляется на государственных языках Республики Беларусь», — указано в законопроекте.

Содержание религиозной литературы, аудио- и видеоматериалов, которые используют религиозные организации, не должны противоречить идеологии белорусского государства. «Ввозимую в Республику Беларусь религиозную литературу <…> религиозные организации должны представлять уполномоченному по делам религий и национальностей для определения целесообразности проведения государственной религиоведческой экспертизы», — говорится в проекте.

«Запрещается распространение религиозной литературы [вне установленных законом мест], в том числе путем раздачи по многоквартирным жилым домам и общежитиям, одноквартирным <…>, дачным домам, в общественном транспорте и на объектах его инфраструктуры и т. д.», — указано в документе.

Регистрация и ликвидация

Законопроект предполагает изменение порядка регистрации религиозных организаций. В частности, для создания республиканского религиозного объединения хотя бы одна из входящих в его состав общин должна функционировать на территории Белоруссии не менее 30 лет. При этом в составе объединения должно быть не менее 15 религиозных общин, действующих во всех регионах республики. Местное религиозное объединение может быть образовано из не менее чем 10 религиозных общин, действующих в одном или нескольких регионах. Руководителем религиозной организации может быть только гражданин Белоруссии, постоянно проживающий в республике. «Создание религиозных организаций в государственных органах (организациях), воинских частях, а также в учреждениях образования запрещается», — указано в проекте закона.

В государственной регистрации религиозной организации может быть отказано, в том числе, по итогам религиоведческой экспертизы, порядок назначения и проведения которой определяется Совмином.

Религиозная организация может быть ликвидирована по решению ее учредителей или суда. Законопроект расширяет перечень оснований для ликвидации религиозных организаций. В их числе — деятельность, противоречащая основным направлениям внутренней и внешней политики государства, действия, наносящие ущерб здоровью граждан и общественной нравственности.

Ранее зарегистрированные религиозные организации в течение года поступления закона в силу должны привести свои уставы в соответствие с ним и пройти перерегистрацию либо принять решение о ликвидации.