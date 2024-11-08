«Брат культура». В Москве простились со священником-францисканцем Петром Корнелюком

6 ноября в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии прошло прощание с отцом Петром Марией Корнелюком OFMConv, который отошел в Дом Господа 4 ноября после восемнадцати лет вечных монашеских обетов и семнадцати лет священства.

Отец Петр – «брат культура», жизнерадостный, отличающийся простотой и благочестием, с душой артиста, который щедро делился своими талантами и использовал их в евангелизации – родился 4 февраля 1970 года в Белоруссии, в деревне Старое Село Брестской области. Был крещен в Бресте, в католическом приходе Божией Матери Польской. После окончании школы учился в Брестском музыкальном училище по специальности «артист оркестра и преподаватель музыки» (альт, скрипка). Окончив в 1993 году Минский университет культуры, работал в Брестской областной филармонии. В 1999 году вступил в Орден Францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных в Москве. Первые монашеские обеты принес в 2003 г. в Польше, в 2006 г. в Санкт-Петербурге принес вечные обеты. Там же 28 января 2007 г. был рукоположен в диаконы, а по окончании Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» 4 октября 2007 г. был рукоположен в сан священника. Монашеское и священническое служение проходило в Москве, Черняховске, Калуге, Астрахани, Санкт-Петербурге и вновь в Москве. Последние 6 лет был настоятелем монастыря в Москве, исполнял обязанности секретаря кустодии францисканцев и был членом Совета кустодии.

Гроб с телом отца Петра был установлен перед главным алтарем кафедрального собора, и к нему нескончаемым потоком шли те, кто знал усопшего – священники, монашествующие, миряне, представители дипломатического корпуса.

Траурная церемония началась с молитвы Святого Розария и продолжилась Святой Мессой под предстоятельством Архиепископа Павла Пецци. В начале богослужения владыка обратил слова к самому новопреставленному отцу Петру: «Тебе, дорогой отец Петр, удалось собрать много людей в этом глубоком чувстве общения, за которое ты все отдал».

Проповедовал на богослужении кустод российской кустодии Ордена Францисканцев – Братьев Меньших Конвентуальных о. Дариуш Харасимович. Размышляя о кончине собрата, он заметил, что его уход «выпал на начало ноября. В праздник Всех Святых его увезли в больницу, и потом 4 числа он ушел к Господу. Начало ноября – это начало наших молитв об усопших. Это время, когда Церковь размышляет об эсхатологии, о кончине. <…> Это такой месяц, когда мы заглядываем за завесу этой действительности, когда размышляем особенно о жизни будущей, когда есть шанс, что мы действительно скажем, как святой Франциск: «Братья и сестры, давайте творить добро, время кратко, ибо сестра смерть рядом».

<…> Как же часто в нашей жизни мы верим во Христа, верим в Бога и не живем для Бога, не любим Бога, любим свою жизнь. В этой жизни просим у Бога о благодати, чтобы нам было хорошо. Живем для самих себя. И ноябрь – тот месяц, когда память о наших усопших может разбудить нас от какого-то сна, от комы. Об этом я думал, готовясь к проповеди. И эта смерть, этот уход о. Петра, как катализатор, такой очень яркий знак».

Вспоминая свою первую встречу с Петром Корнелюком, произошедшую 25 лет назад, о. Дариуш припомнил, что слова исполненной под гитару песни «Живу не я, но Господь» стали девизом его последующей жизни. Именно они привели музыканта в монастырь братьев-францисканцев, которые поразили его своей радостью жизни во Христе. Этой радостью о. Петр щедро делился с окружающими. Выезжая на реколлекции, он неизменно брал с собой свой альт и очень обижался, когда кто-то называл его «скрипкой», чтобы по возвращении сказать: «Я им не мог ничего сказать о любви Господа, но ведь это тайна. Да, это тайна. Я вам сыграю о любви Господа, я вам спою о любви Господа».

Продолжая вспоминать, каким был брат Петр, о. Дариуш отметил, что «он был очень открытый, очень простой в общении, очень радостный, любил общение и людей. Имел время для всех, особенно любил больных. Был первым, кто ехал из монастыря в какой-то уголочек Москвы или Подмосковья, чтобы преподать таинства. Сам болел, сам нес болезнь, может, потому таких людей очень понимал, был внимателен к каждому человеку. <…>

Он очень любил путешествовать. Свои каникулы, отпуск, он проводил где-то в путешествиях по музеям, театрам. Мы его прозвали «брат культура». Но эта культура всегда приводила его к тому, чтобы быть достойным священником, чтобы потом делиться тем, что услышал, что увидел. Мы были недавно в Узбекистане на духовных упражнениях. Отец Петр очень добивался, чтобы мы туда поехали, потому что давно уже не выезжали вместе всей общиной. Хотели на Святую Землю – но не получилось, там война. Поехали к нашим братьям в Узбекистан, в Ташкент, в Бухару, и там, хотя он не имел с собой альта, в одном из ресторанов, где мы ужинали, был человек, который играл на электрической скрипке. Ну, Петя не выдержал, подбежал, представился, что он священник-францисканец, и попросил сыграть. Два вечера он давал нам концерты, хлопали не только мы, а все люди в ресторане. Для всех это была радость и праздник, а мы не знали, что это он с нами прощался».

«Жизнь человека не прекращается, а меняется. Дорогие мои, с верой смотрите на то, что происходит, с верой ожидайте Жениха. Суд грядет, не такой человеческий – око за око, зуб за зуб, не в нашей справедливости, Бог другой, – но суд грядет, расплата за эту жизнь грядет. Надо бороться с грехом, бороться со злом в нас самих, прежде всего, быть человеком высокой христианской культуры, значит тем, кто всё видит в свете Христа, в цивилизации любви, как говорил святой Иоанн Павел II. Пусть отец Петр будет нашим ходатаем, нашим светом. Пусть его музыка звучит в наших сердцах, в нашей памяти навсегда. Дорогой отец Петр, дорогой наш брат, заступайся за нас и будь святым с Господом. Аминь», – такими словами закончил свою проповедь отец Дариуш.

В заключительной части богослужения Архиепископ Павел совершил чин отпевания, а перед благословением отец Дариуш зачитал письмо с соболезнованиями Генерального министра Ордена Братьев Меньших Конвентуальных брата Карлоса А. Троварелли в связи с кончиной отца Петра. Он выразил глубокие соболезнования собратьям, верующим, а также родным и близким, и отметил прекрасные дары, которыми одарил Господь отца Петра и которыми тот радостно делился с другими: «Петр был очень простым братом, бескорыстным, трудолюбивым и апостольским в служении. Но, наверное, больше всем известен его музыкальный талант. <…> Я навсегда запомню его полностью погруженным в музыку, отныне – Божественную. Я сразу отметил, что его смерть несколько предварила начало года, в который мы будем отмечать восьмое столетие создания «Песни о Творениях», сочиненной Серафическим Отцом в 1225-м. Брат Петр, я уверен, будет воспевать на Небесах уже не в память о Святом Франциске – как во время своей жизни здесь, — а вместе с ним песнь хвалы Всевышнему Благому Господу и Его творению, чье назначение – вечное прославление Бога».

По окончании Святой Мессы Архиепископ Павел Пецци, священники, монашествующие и миряне выразили соболезнования сестрам отца Петра – Людмиле и Нине, приехавшим из Беларуси и участвовавшим в богослужении.

После прощания гроб с телом отца Петра отправился на его родину, где отец Петр будет захоронен на местном кладбище рядом с могилами своих усопших родственников. Заупокойную Литургию на белорусской земле отслужит епископ Николай Дубинин.



Текст и фото — Ольга Дубягина

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве