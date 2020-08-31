В Беларусь не пустили предстоятеля Поместной Католической Церкви митрополита Тадеуша Кондрусевича

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии епископ Юрий Кособуцкий официально заявил, что 31 августа пограничники Республики Беларусь не разрешили вернуться в страну митрополиту Минско-Могилевскому архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, Председателю Конференции католических епископов Белоруссии.

Монс. Юрий Кособуцкий пояснил, что в понедельник, 31 августа, архиепископ Тадеуш Кондрусевич возвращался из заграничной командировки. На пограничном переходе Кузница-Белосток-Брузги пограничники Республики Беларусь без объяснения причин отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну.

Между тем в Госпогранкомитете отказались комментировать ситуацию вокруг монс. Кондрусевича. «Госпогранкомитет ситуацию не комментирует», – заявил официальный представитель ГПК Антон Бычковский в ответ на просьбу подтвердить проблему с пропуском иерарха на территорию Белоруссии.

По информации белорусских СМИ, архиепископ Тадеуш Кондрусевич предыдущую неделю находился в Польше и совершал там богослужения.

Ранее глава белорусских католиков заявил, что республика в настоящее время переживает беспрецедентный социально-политический кризис, который углубляется с каждым днем.

«В миролюбивой и толерантной Беларуси – а именно такой нашу страну знают в мире – брат поднял руку на брата, в результате чего пролилась кровь и многие люди получили ранения», – говорилось в обращении монс. Кондрусевича, размещенном 29 августа на сайте Римско-Католической Церкви в Белоруссии.

Напомним, Председатель Конференции католических епископов Белоруссии митрополит Минский и Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич является гражданином Республики Беларусь.