В Барселоне почти закончили строительство базилики Саграда Фамилия

В Барселоне почти закончили строительство базилики Саграда Фамилия

Октябрь 05, 2023

Возведение собора Святого Семейства, или , в Барселоне почти закончилось – рабочие построили пять центральных башен спустя 141 год после начала работ. Об этом сообщает «Благовест-инфо»со ссылкой на ТВ «Москва 24» и пресс-службу храма.

В конце сентября на башне евангелиста Матфея установили последнюю деталь, служащую его олицетворением в христианской традиции, – скульптуру человека. На следующий день еще одну башню увенчали фигурой орла, являющейся символом евангелиста Иоанна.

В пресс-службе храма уточнили, что 12 ноября пройдет торжественная месса, в ходе которой башни впервые осветят. Во время рождественских праздников конструкции будет украшать праздничная подсветка.

Учитывая задумку архитектора Антонио , собор будет состоять из 18 башен. 12 из них посвящены апостолам, четыре – евангелистам, остальные две – Иисусу Христу и Деве Марии. Достроенные на днях башни – третьи по высоте в храме. Они окружают фигуру Христа высотой 135 метров.

Планируется, что храм, который начали возводить в 1882 году, достроят в 2026-м – к столетию со дня смерти Гауди. К этому времени закончат работу над шестой центральной башней.

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