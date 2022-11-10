В Барселоне «достроили» храм Саграда Фамилия с помощью светящихся дронов

Голландский художественный дуэт DRIFT создал «воздушную архитектуру» с помощью специальных дронов, передает Global Orthodox со ссылкой на timeout.es. Художники Ральф Наута и Лоннеке Гордейн с помощью светящихся дронов создали световую иллюзию, позволяющую представить, как будет выглядеть Саграда Фамилия в завершенном виде.

Храм Святого Семейства (Sagrada Família) в Барселоне начали строить в 1882 году. 7 ноября 2010 года храм был освящён Папой Римским Бенедиктом XVI и был официально объявлен готовым к ежедневным богослужениям. В тот же день Бенедикт XVI присвоил храму звание Малой папской базилики (лат. Basilica minor).

Базилику строят по проекту Антонио Гауди. Необычный внешний вид храма сделал его одной из главных достопримечательностей Барселоны. Мастер отдал своему творению 43 года жизни, но при его жизни была реализована только треть проекта. Гауди был глубоко набожным человеком, и Саграда Фамилия должна была стать, по его замыслу, современным прочтением Нового Завета. На фасадах здания подробно изображены главные этапы земной жизни Христа: рождение, смерть и воскрешение.

По решению инициаторов строительства храма финансирование работ должно выполняться исключительно за счёт пожертвований прихожан, что является одной из причин столь длительного строительства. Также окончание строительства задерживает сложность изготовления каменных блоков. Согласно компьютерной модели, каждый из них требует индивидуальной обработки и подгонки. Кроме того, большая часть чертежей храма была утрачена во время гражданской войны в 1930-х годах. Однако, строительство продолжается до сих пор. Предварительная дата окончания работ — 2026 год, год столетия со дня смерти Антонио Гауди.