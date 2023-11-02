Утвержден новый устав Папской богословской академии

Обнародовано новое апостольское послание Папы Франциска Ad theologiam promovendum, которым Святейший Отец одобряет новый устав Папской богословской академии. Передает русская служба Vatican News.

Свое решение Папа обосновывает тем, что богословие будущего не может «ограничиваться абстрактным повторением формулировок и схем прошлого»: «Призванная пророчески интерпретировать настоящее и выявлять новые пути для будущего в свете Откровения, богословие должно сопоставлять себя с глубокими культурными переменами», — поясняет Папа, приводя некоторые сведения из истории Папской академии: она была основана Климентом XI в начале XVIII столетия и канонически учреждена 23 апреля 1718 года посредством апостольского бреве Inscrutabili. На протяжении столетий она старалась ответить на потребность поставить богословие на служение Церкви и мира, изменяя, когда это было необходимо, свою структуру и расширяя цели. Вначале Папская богословская академия представляла собой образовательное учреждение, впоследствии преобразилась в группу ученых, изучающих наиболее актуальные вопросы теологии. Устав академии уже дважды пересматривался при Папе Григории XVI в 1838 году и при святом Иоанне Павле II в 1999 году.

Теперь наступил момент вновь обновить нормы устава, «чтобы еще больше приспособить их к миссии, которую налагает на теологию наша эпоха».

«Церкви синодальной, миссионерской и “исходящей”» не может не сопутствовать “исходящее” богословие», подчеркивает Папа, вновь призывая богословов не довольствоваться письменным столом: местом богословия должны стать «границы». Это требует «открытости миру и человеку в его конкретной экзистенциальной ситуации, с его проблемами, ранами, вызовами и потенциалом». Иными словами, богословие должно стать преимущественно контекстуальным, способным толковать Евангелие в условиях повседневной жизни людей, в разных географических, социальных и культурных контекстах, «опираясь на первообраз вечного Логоса, на Его вхождение в культуру, в мировоззрение, в религиозную традицию определенного народа». Таким образом, богословие призвано развиваться «внутри культуры диалога и встречи с различными традициями и различными системами знаний, с разными христианскими конфессиями и религиями, открыто обмениваясь мнениями со всеми, верующими и неверующими».

Для этого необходим «трансдисциплинарный» подход, уточняет Папа, подчеркивая, что он отличается от мультидисциплинарности и о междисциплинарности. Эта трансдисциплинарность представляет собой «размещение и развитие всех знаний в пространстве Света и Жизни, предоставленном Премудростью, проистекающей от Божественного Откровения». Задача теологии – уметь использовать новые категории, выработанные другими науками, с тем чтобы «проникать и сообщать истины веры и передавать учение Иисуса современным языком».

Безусловно, добавляет Папа, диалог с другими системами знаний подразумевает и диалог внутри церковной общины, а также «понимание измерений синодальности и общинности» в богословии. Поэтому «важно, чтобы существовали места, в том числе на институциональном уровне, в которых можно было быть жить опытом богословской коллегиальности и братства».

Папа цитирует блаженного Антонио Росмини, который считал богословие проявлением «интеллектуальной любви». Богословие может способствовать «настоящему критическому знанию» — не абстрактному, не идеологическому, но духовному, «коленопреклоненному», богословию «народному», милосердно открытому к язвам человечества. Оно требует «пастырской печати» и «индуктивного» метода, отталкивающегося от контекстов и конкретных ситуаций, и призвано отдавать предпочтение «здравому смыслу народного знания», которое фактически является «богословским пространством, в котором обитают различные образы Бога, часто не соответствующие христианскому лику Бога, — Он же есть исключительно и всегда любовь».

Таким образом, благодаря новым уставам Папская богословская академия сможет лучше отвечать целям, поставленным настоящим временем, пишет в заключительной части послания Папа Франциск.



(Архивное фото — встреча руководства Папской духовной академии, 16.12.2022)