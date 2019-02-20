УПЦ отрицает наличие законных оснований для ее ликвидации
В Украинской Православной Церкви заявили о невозможности законным способом запретить ее деятельность в случае отказа от внесения изменений в название, — сообщает агентство Интерфакс-Религия.
Как сообщалось накануне, Минкультуры Украины заявило, что, если религиозная организация не будет выполнять требования закона о переименовании, ее деятельность может быть прекращена по решению суда. Между тем глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов указал на неправомочность такого подхода. «На сегодняшний день нет законных оснований для того, чтобы лишить регистрации или ликвидировать Украинскую Православную Церковь. Вместо этого мы видим, что Министерство культуры всячески пытается давить на религиозные общины Украинской Православной Церкви с целью их принудительного переименования. Также звучат всевозможные угрозы для того, чтобы лишить религиозные организации Украинской Православной Церкви регистрации», — заявил церковный юрист, которого цитирует во вторник Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Священник отметил, что закон «О свободе совести и религиозных организациях», на который ссылаются в Министерстве, определяет конкретные случаи, согласно которым может быть приостановлена деятельность религиозной организации, и среди них нет оснований, связанных с изменением названия, но есть такие, как нарушение порядка пользования имуществом, посягательство на жизнь, здоровье, свободу человека и др. По мнению юриста УПЦ, по этим основаниям вполне может быть приостановлена деятельность других религиозных организаций. «В частности, новообразованная Православная Церковь в Украине, ‘Киевский Патриархат’ подпадают под некоторые признаки этой статьи, по которым могут прекратить их деятельность, — пояснил священник. — Они захватывают имущество? Захватывают. Они нарушают порядок? Нарушают. Они разжигают межрелигиозную рознь? Разжигают. Но почему-то Министерство культуры не стремится прекращать их деятельность в судебном порядке».
Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий Украинскую Православную Церковь в своем названии указать принадлежность к Русской Православной Церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко этот закон подписал.
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