Участники Синода готовят отчеты о работе в группах и продолжают размышлять о вызовах Амазонии

Участники Специальной Ассамблеи Синода Епископов, посвященного проблемам бассейна реки Амазонки, готовят отчеты о дискуссиях в рабочих группах, сформированных по языковому принципу: пять испаноязычных, четыре португалоязычных, две итальяноязычные и по одной англоязычной и франкоязычной. Об этом было объявлено в ходе брифинга, который прошел в Ватикане в четверг 17 октября. На брифинге также выступили некоторые участники Ассамблеи, среди которых были представители коренных народов Панамазонского региона.

Так участница Синода из южноамериканской Гайаны говорила о важности билингвистического образования детей в Амазонии, что поможет сохранить языковое разнообразие региона. Подчеркивалось, что в Амазонии насчитывается около 180 сообществ, проживающих в добровольной изоляции, культуры которых находятся под угрозой исчезновения. Звучали ссылки на энциклику «Laudato si’», в которой Папа Франциск подчеркивал, что исчезновение определенной культуры может быть равнозначным или даже более серьезным делом, чем исчезновение биологических видов. Отмечалось, что коренные народы Амазонии могут многому научить человечество, поскольку их еще не испортила культура потребительства.

По материалам Vatican News