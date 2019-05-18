Святой Престол сформулировал тему ближайшей Всемирной встречи семей

«Любовь в семье — призвание и путь к святости”, — так звучит тема ближайшей Всемирной встречи семей, которая пройдет с 23 по 27 июня 2021 г. в Риме. Ее озвучили 17 мая 2019 г. в Ватикане.

Тему выбрал сам Папа Франциск. Ею он хотел подчеркнуть глубокое и спасительное значение семейных отношений в повседневной жизни. В супружеской и семейной любви раскрывается ценный дар совместной жизни, в которой сопричастность противостоит культуре индивидуализма, потребительства и отчуждения. «Эстетический опыт любви проявляется в таком подходе, при котором другим лицом всецело поглощаются как целью самой по себе”, признавая в этом лице священную семейную идентичность как мужа, жены, отца, матери, сына, дочери, дедушки или бабушки, говорится в специальном коммюнике Святого Престола.

Супружество и семья формируют опыт любви, являют великую значимость человеческих отношений, разделяющих как радости, так и трудности, и направляющих повседневную жизнь навстречу Богу. Это совместное странствие, если его переживают в верности и постоянстве, укрепляет узы любви и реализует призвание к святости. В этом смысле христианская семейная жизнь является призванием и путем к святости, выражением самого прекрасного в Церкви, поясняется в коммюнике.

Римская всемирная встреча семей станет уже десятой по счету и пройдет спустя почти 30 лет после первого такого форума, созванного св. Иоанном Павлом II. Та встреча состоялась в октябре 1994 г. в Риме под девизом «Семья – сердце цивилизации любви». Еще через три года — в октябре 1997 г. — встреча под девизом «Семья-дар и ответственность, надежда человечества» прошла в Рио-де-Жанейро в Бразилии, а в 2000 году в Риме – на тему «Дети – весна семьи и общества». Последний Всемирный семейный форум времени понтификата Иоанна Павла II прошел в 2003 г. в филиппинской Маниле. Он был посвящен христианской семье, как Благой Вести для третьего тысячелетия.

Всемирная встреча 2006 года имела место в испанской Валенсии уже во время понтификата Бенедикта XVI. На семейном форуме, который прошел в январе 2009 г. в Мехико, Бенедикт XVI обратил внимание на семью, как на место формирования человеческих и христианских ценностей. На встрече в Милане летом 2012 г. на тему «Семья, работа и праздник» Папа, в частности, затронул проблемы семей, страдающих от развода.

Первое Всемирный семейный форум в период понтификата Папы Франциска имел место в 2015 г. в Филадельфии. Тогда Понтифик призвал семьи нести свидетельство мира, нежности и любви для израненного грехом человечества. Всемирная встреча семей в Дублине в 2018 г., по словам Понтифика, была отмечена подлинным пророческим опытом.

По материалам Vatican News