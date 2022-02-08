Собор Саграда Фамилия в Барселоне приносит местным жителям новые проблемы

Самое длительное в новейшей истории строительство приносит немало проблем. Речь о незавершенном творении Антонио Гауди – соборе Саграда Фамилия в Барселоне. Об этом – в материале телеканала «Культура».

Вместе с возвращением к прежним темпам строительства Саграды Фамилии после пандемии возобновились и конфликты вокруг этой самой известной достопримечательности Барселоны. До первой вспышки ковида завершить строительство Собора Антонио Гауди планировали в 2026-м – к столетию со дня смерти архитектора. Но эпидемия передвинула сроки. Больше всего этому обрадовались местные жители. Реализация грандиозного замысла Гауди, с дополнительными постройками рядом с собором, может означать снос близлежащих домов и выселение 15 000 человек. «И мэрии, и совету по строительству мы пытаемся донести, чтобы и нас брали в расчет: нам комфортно в наших домах, которые мы приобрели давно и абсолютно легально. Конечно, никакой совет по строительству не может выступать посредником. Они заинтересованные лица. У них есть власть. У нас, местных жителей и соседей, – нет. Но мы все – вовлеченные стороны» – рассказал председатель Ассоциации пострадавших в результате строительства храма Святого Семейства Сальвадор Баррозу.

Организация «Пострадавших от строительства Саграды Фамилии» появилась давно. Обеспокоены они не только перспективой уничтожения двух кварталов, но и тем, что нет никакого контроля за количеством туристов в этом районе. При этом цены на недвижимость в этой части Барселоны упали, а владельцы зданий не хотят ремонтировать фасады из-за всех неопределенностей. «Здесь нет идеальных решений. Мы не думаем, что для завершения строительства храма, все здания вокруг нужно будет снести. Но мы также считаем маловероятным, что все дома здесь удастся сохранить. Мы рассматриваем разные варианты и работаем над этим вместе с жителями и строителями Саграды Фамилии. Пытаемся прийти к компромиссу, который удовлетворит все заинтересованные стороны. Конечно, все давно хотят увидеть собор завершенным», – пояснила заместитель мэра Барселоны по экологии, градостроительству, инфраструктуре и мобильности Джанет Санс Сид.

Вокруг Собора Святого Семейства, который сам автор называл «Библией, высеченной из камня», ведутся споры и о том, насколько то, что планируют достроить,соответствует изначальному замыслу архитектора. Одни говорят, что это уже давно не творение Гауди, который умер в 1926 году. Другие заверяют, что он оставил огромное количество рисунков и макетов, и сам говорил: «Мой клиент никуда не спешит», имея в виду Бога. Следуя завету архитектора, строительство Саграды Фамилии должно финансироваться только за счет частных пожертвований и платы за входной билет. До пандемии это место каждый год посещало 20 миллионов человек. Билет стоит 26 евро. Но в 2021 число туристов сократилось на четверть. И возвращения к нормальным показателям ожидают лишь в 2024 году. «Пандемия сильно притормозила строительство. Почти год здесь не было посетителей, мы не получали средств. Но строительный совет решил продолжать. Поэтому мы закончили одну из шести центральных башен, башню апсиды, башню Девы Марии. Тем самым мы дали миру надежду, показали, что храм Святого Семейства возводится, мы идём вперед» – добавил главный архитектор храма Святого Семейства Джорди Фаули.

В планах на ближайшие годы – завершить строительство ещё двух башен евангелистов Луки и Марка, добавить три новых верхних уровня к главной башне Иисуса Христа, которая будет увенчана гигантским крестом, в котором разместится обсерватория. Высота креста составит 17 метров, длина каждой из четырех перекладин – почти 14. Туристы смогут подниматься на новую смотровую площадку Барселоны по лестнице из сотни ступеней. Так Саграда Фамилия станет самым высоким собором в мире. Хоть пока и не ясно, когда же точно это будет и какой ценой?