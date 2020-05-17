Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Царица Небесная» в 6-е воскресенье Пасхального времени. 17 мая 2020 г., трансляция из Папской библиотеки Апостольского дворца

Дорогие братья и сестры, здравствуйте!

Евангельское чтение этого воскресенья (Ин 14,15-21) содержит два основополагающих послания: соблюдение заповедей и обетование Святого Духа.

Иисус сопрягает любовь к Нему лично с соблюдением заповедей и настаивает на этом в Своей прощальной речи: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин 14,15); «кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (Ин 14,21). Иисус просит нас любить Его Самого, но при этом поясняет: эта любовь не исчерпывается желанием быть рядом с Ним, или эмоциональным чувством, но требует готовности идти Его путем, творить волю Отца. Всё это может быть обобщено в заповеди взаимной любви, которую сформулировал Сам Иисус: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да любите друг друга» (Ин 13,34). Заметьте, Он не сказал: «Любите Меня, как Я возлюбил вас»; Он сказал: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Он любит нас, не требуя любви в ответ. Его любовь бескорыстна. Он ничего у нас не просит, но высказывает желание, чтобы эта Его бескорыстная любовь стала конкретной формой отношений между нами: такова Его воля.

Желая помочь ученикам следовать этим путем, Иисус обещает, что будет молиться Отцу, дабы послал «другого Утешителя» (Ин 14,16), то есть Заступника, который займет Его место и одарит нас разумом, чтобы слышать, и бесстрашием, чтобы хранить Его слово. Это Святой Дух – Дар Божией любви, исполняющей сердце христианина. По Смерти и Воскресении Иисуса Его любовь даруется тем, кто верует в Него и был крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сам Дух управляет такими людьми, освящает и укрепляет их так, чтобы каждый из них мог уверенно идти по жизни, даже если ему доводится сталкиваться с враждебностью и трудностями, с радостями и скорбями. Но во всех этих случаях он не сходит с пути Иисуса. Это возможно там, где имеет место послушание Святому Духу, чтобы с помощью Своего действенного присутствия Он мог не только утешать, но и преображать сердца, открывать их истине и любви.

Перед лицом опыта ошибок и грехов – который так или иначе знаком всем нам – Святой Дух помогает не опускать рук, а глубоко вникнуть в смысл следующих слов Иисуса и жить ими: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин 14,15). Заповеди не были даны нам лишь в качестве определенного рода зеркала, в котором мы можем видеть отражение собственной ничтожности и непоследовательности. Нет, Слово Божие было даровано нам как Слово жизни, которое преображает, обновляет, которое судит не для того, чтобы осудить, но чтобы исцелить и простить. Это Слово, которое является светом стезе нашей. И оно – это дело Святого Духа! Оно – дар Божий, Оно – Сам Бог, Который помогает нам стать свободными людьми; людьми, желающими и умеющими любить; людьми, осознавшими, что жизнь – это миссия возвещения чудес, которые Господь творит в душах тех, кто доверился Ему.

Так пусть же Дева Мария, образец Церкви, способной услышать Слово Божие и принять дар Святого Духа, поможет нам жить Евангелием с радостью, с сознанием того, что мы были возрождены Духом, Огнем Божиим, возжигающим сердца и освещающим наш путь.

Перевод «Сибирской католической газеты»