Слово Папы Франциска перед чтением молитвы «Ангел Господень» в праздник Крещения Господня. 10 января 2021 г., библиотека Апостольского дворца

Дорогие братья и сестры, Buongiorno!

Сегодня мы празднуем Крещение Господне. Несколько дней назад мы оставили Младенца Иисуса принимающим в гости волхвов. Сегодня мы видим Его уже зрелым мужем на берегах Иордана. Литургия слова переносит нас на тридцать (или около того) лет вперёд. Об этих тридцати годах мы мало что знаем, а точнее знаем одно: это были годы сокровенной жизни Иисуса в лоне Святого Семейства. За это время Он побывал в Египте в качестве беженца, спасавшегося от гонений Ирода; потом жил в семейном доме в Назарете, приобщаясь к ремеслу Иосифа, в послушании Своим земным родителям, учась и работая. Поразительно, но большую часть отпущенного Ему времени земной жизни Господь посвятил самым обычным, не отличавшим Его от современников занятиям. Мы знаем из Евангелий, что в жизни Христа было три года проповеди, чудес и многого другого. Три года. А остальные годы, все остальные годы – это неприметная жизнь в окружении заурядных людей. Это красноречивое обращенное к нам послание о величии повседневной жизни, о важности для Бога каждого нашего поступка, каждого момента нашей жизни, даже самого простого, даже самого непритязательного.

Итак, после тридцати лет сокровенной жизни наступает пора публичного служения Иисуса. Этот период открывается Крещением в реке Иордан. Но ведь Иисус – Бог, так почему же Он приступает к Крещению? Сутью Крещения Иоаннова был покаянный обряд: это был знак готовности человека обратиться, стать лучше, попросить о прощении своих грехов. Иисус, конечно же, не нуждался во всём этом. И Иоанн Креститель попытался воспрепятствовать Его Крещению, но Иисус настоял и к Крещению приступил. Зачем? А затем, что Он пожелал быть рядом с грешниками: по этой причине Он встал в один ряд с ними и стал делать то же самое, что и они. Он солидаризуется с подлинным порывом охваченных благочестивым чувством людей, тех людей, которые, как об этом сказано в литургическом гимне, пришли «босыми и с обнаженными душами». Душа обнаженная, то есть ничем не прикрытая, не замаскированная: грешница как она есть. И вот жест, который делает Иисус: Он входит в реку, чтобы погрузиться в то же состояние, в котором находимся мы. Действительно, ведь слово «крещение» буквально означает «погружение». В первый же день Своего публичного служения Иисус «зачитывает» нам Свой «программный манифест». Он хочет сказать нам, что не намеревается спасать нас «с небес», Своим суверенным решением или актом всемогущества, не терпящим возражений распоряжением. Совсем наоборот, Он спасает нас, выходя нам навстречу и принимая на Себя наши грехи. Вот так Бог и побеждает мировое зло: смиряя Себя, взваливая на Себя ответственность за всё происходящее. Разделяя этот подход, и мы имеем шанс помочь другим людям утвердиться в их человеческом достоинстве: никого не осуждая, ничего не навязывая, но становясь им по-настоящему ближними, сопереживая им, разделяя с ними Божью любовь. Установление близких доверительных отношений – это манера общения Бога с нами. Об этом Бог когда-то прямо сказал Моисею: «Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги [его] были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни призовем Его?» (Втор 4,7). Отношение Бога к нам можно охарактеризовать одним словом – близость.

И после совершенного Иисусом жеста солидарности с нами происходит еще одна необычайная вещь: небеса разверзаются и Сам Бог являет Себя как Святая Троица. Дух Святой нисходит с небес как голубь (Мк 1,10), и Отец Небесный возвещает Иисусу: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мк 1,11). Бог являет Себя ровно в той мере, в какой являет Свое милосердие. Не забывайте об этом: Бог являет Себя, проявляя Свое милосердие. Милосердие есть Лицо Бога. Иисус добровольно делает Себя слугой грешников и в этот момент Его провозглашают Сыном. Он нисходит до нашего уровня, а Дух Божий нисходит на Него. Любовь притягивает любовь. Это прямо касается всех нас: в каждом из актов служения, в каждом из дел милосердия, во всём добром, что мы совершаем, проявляет Себя Сам Бог, останавливая на нас Свой взор.

Но еще до того, как мы успеем хоть что-нибудь сделать, наша жизнь уже запечатлена обильно излившимся на нас милосердием. Мы были спасены исключительно даром. Спасение дается нам бесплатно. Спасение – это абсолютно свободный и бескорыстный жест Божьего милосердия по отношению к нам. Сакраментальным образом это происходит в день нашего личного Крещения, но и некрещеные не остаются без Божьего милосердия: ведь Бог постоянно рядом, Он всё ждет и ждет, чтобы мы распахнули перед Ним двери своих сердец. Он приближается к нам, Он всё ближе и ближе к нам. Я дерзну утверждать, что Он ласкает нас Своим милосердием.

Так пусть же Богородица, к Которой мы теперь обращаемся, поможет нам сберечь неповрежденной полученную в Святом Крещении идентичность, а эта идентичность есть идентичность милосердия, составляющего основу нашей веры и жизни.

Перевод «Сибирской католической газеты»